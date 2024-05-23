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Власти проверят научный институт в Петербурге из-за жалоб на директора

Минобрнауки проверит научный институт в Петербурге из-за жалоб на директора
Сотрудники петербургского Института экспериментальной медицины просят снять с поста и.о. директора, обвиняя его в сокращении зарплат, кумовстве и т.д. Минобрнауки заявило, что намерено провести в учреждении выездную проверку
Здание Института экспериментальной медицины
Здание Института экспериментальной медицины (Фото: ФГБНУ ИЭМ)

Минобрнауки собирается провести выездную проверку в петербургском Институте экспериментальной медицины (ИЭМ) из-за жалоб сотрудников на новое руководство.

22 марта были прекращены трудовые отношения с прошлым директором ИЭМ Александром Дмитриевым, так как у него истек трудовой договор, и на его место на следующий день в качестве и.о. назначили Сергея Шевченко. Сотрудники института в апреле опубликовали открытое письмо, в котором выступили против нового руководителя.

«Обращения коллектива учреждения, направленные в адрес президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, не содержат конкретных фактов нарушений, а доводы не подкреплены достоверными сведениями и документами. Тем не менее в настоящее время Минобрнауки России прорабатывает вопрос проведения выездной проверки, в том числе по вопросу соблюдения в институте трудового законодательства и иных нормативных правовых актов», — сообщили в министерстве.

Открытое письмо подписали 20 сотрудников института, в том числе академики и члены-корреспонденты РАН, главы отделов и лабораторий ИЭМ. В письме сказано, что Шевченко не имеет «реально никакого собственного опыта руководства научной организацией» и перед приходом в институт за последние семь лет не опубликовал ни одной научной работы.

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Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

Подписанты обвиняют его в сокращении зарплат, кумовстве, превышении должностных полномочий, приостановке некоторых важных для института исследований, вмешательстве в выборы директора, сокращении ученого совета с 40 до 20 членов. Подписанты попросили прекратить полномочия Шевченко. Некоторые сотрудники покинули свои посты из-за ситуации с новым директором.

РБК направил запрос в Институт экспериментальной медицины и Министерство науки и высшего образования.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Яна Баширова Яна Баширова
Минобрнауки научно-исследовательский институт Санкт-Петербург
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