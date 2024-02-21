Минобрнауки не согласилось со статистикой Книжной палаты по диссертациям

Анализ защит диссертаций на основе данных Российской книжной палаты за 2023 год преждевременен, считают в Минобрнауки. Само министерство статистикой за прошлый год не располагает, но отмечает рост числа аспирантов в университетах

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Судить о динамике защит кандидатских и докторских диссертаций по данным Российской книжной палаты (РКП), регистрирующей все авторефераты по таким диссертациям, преждевременно, а анализ этой динамики за период с 2020 по 2023 год некорректен, заявили РБК в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

Ранее РКП представила годовые итоги статистики печати, которая представляет собой учет всей издаваемой в стране литературы на основе поступающих в Российскую государственную библиотеку (РГБ) обязательных экземпляров. Так, количество авторефератов диссертаций в 2023 году сократилось на 22% — с 10,2 тыс. до менее 8 тыс. Глава Книжной палаты Елена Ногина также отмечала, что отрицательная динамика фиксируется не в первый раз.

По существующим стандартам защиты, автореферат является обязательным документом, необходимым для допуска на защиту кандидатской или докторской диссертации. По закону, копия всех авторефератов должна передаваться в РГБ в течение семи дней после публикации тиража.

Однако в Минобрнауки утверждают, что «документы отправляются со всей страны, их своевременная доставка зависит от работы почты, а учет в системе — от возможностей регистрирующих лиц». «Таким образом на текущем этапе анализ динамики защит диссертаций в 2020-2023 году не будет корректным», — считают в министерстве.

Собственной статистикой по количеству защищенных диссертаций за 2023 год в Минобрнауки еще не обладают. За 2022 год в Министерстве привели в целом сопоставимые с данными РКП цифры — 10,9 тыс. Для сравнения, в 2020 году количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций составляло 7,5 тыс., данные за 2021 год в министерстве не привели.

В Минобрнауки также фиксируют «рост интереса к обучению по программам аспирантуры»: «В 2022 году приступили к обучению в аспирантуре 45,1 тыс. человек — это максимальная величина за последние 10 лет. В 2020-м году прием в аспирантуру составил 27,7 тыс. человек».

Кроме того, Минобрнауки совместно с Высшей аттестационной комиссией (ВАК) «принимают меры, которые способствуют росту числа защит», сообщили в министерстве. «В 2021 году были введены более гибкие условия формирования и работы диссертационных советов, предусмотрена возможность включения в их составы высокорезультативных ученых со степенью кандидата наук, снижено пороговое значение при формировании диссертационных советов с 19-и членов до 11-и, до 50% членов советов могут быть привлечены к заседаниям в удаленном интерактивном режиме», — заявили в пресс-службе.

В рамках дальнейшего совершенствования принципов организации диссертационных советов реализуется инициатива по созданию советов под конкретную защиту диссертации — так называемые разовые диссертационные советы в составе от 5-и до 9-и специалистов по тематике защищаемой диссертации, добавили в Минобрнауки.

Однако на проблему снижения количества защит диссертаций представители Российской академии наук (РАН) и ведущих университетов России обращали внимание и ранее. Еще в 2021 году возглавлявший тогда РАН Александр Сергеев говорил, что число ученых с научными степенями за десять лет сократилось на 10 тыс., а число защит снизилось с 21 тыс. в 2012 году до 9 тыс. в 2019-м. Впрочем, министр науки и высшего образования Валерий Фальков позже утверждал, что за период с 2019 по 2021 год количество защищенных диссертаций выросло «почти на четверть». В начале 2023 года ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий утверждал, что общее число аспирантов с 2010 по 2022 год сократилось в России на 30%, а количество защит — с 33,7 тыс. до 11,4 тыс.