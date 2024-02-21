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Эксклюзив

Минобрнауки не согласилось со статистикой Книжной палаты по диссертациям

Минобрнауки назвало преждевременными данные госстатистики по защитам диссертаций
Анализ защит диссертаций на основе данных Российской книжной палаты за 2023 год преждевременен, считают в Минобрнауки. Само министерство статистикой за прошлый год не располагает, но отмечает рост числа аспирантов в университетах
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Судить о динамике защит кандидатских и докторских диссертаций по данным Российской книжной палаты (РКП), регистрирующей все авторефераты по таким диссертациям, преждевременно, а анализ этой динамики за период с 2020 по 2023 год некорректен, заявили РБК в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

Ранее РКП представила годовые итоги статистики печати, которая представляет собой учет всей издаваемой в стране литературы на основе поступающих в Российскую государственную библиотеку (РГБ) обязательных экземпляров. Так, количество авторефератов диссертаций в 2023 году сократилось на 22% — с 10,2 тыс. до менее 8 тыс. Глава Книжной палаты Елена Ногина также отмечала, что отрицательная динамика фиксируется не в первый раз.

Количество диссертаций в России за год сократилось на 22%
Технологии и медиа
Фото:Александр Казаков / «Коммерсантъ»

По существующим стандартам защиты, автореферат является обязательным документом, необходимым для допуска на защиту кандидатской или докторской диссертации. По закону, копия всех авторефератов должна передаваться в РГБ в течение семи дней после публикации тиража.

Однако в Минобрнауки утверждают, что «документы отправляются со всей страны, их своевременная доставка зависит от работы почты, а учет в системе — от возможностей регистрирующих лиц». «Таким образом на текущем этапе анализ динамики защит диссертаций в 2020-2023 году не будет корректным», — считают в министерстве.

Собственной статистикой по количеству защищенных диссертаций за 2023 год в Минобрнауки еще не обладают. За 2022 год в Министерстве привели в целом сопоставимые с данными РКП цифры — 10,9 тыс. Для сравнения, в 2020 году количество защищенных докторских и кандидатских диссертаций составляло 7,5 тыс., данные за 2021 год в министерстве не привели.

В Минобрнауки также фиксируют «рост интереса к обучению по программам аспирантуры»: «В 2022 году приступили к обучению в аспирантуре 45,1 тыс. человек — это максимальная величина за последние 10 лет. В 2020-м году прием в аспирантуру составил 27,7 тыс. человек».

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Кроме того, Минобрнауки совместно с Высшей аттестационной комиссией (ВАК) «принимают меры, которые способствуют росту числа защит», сообщили в министерстве. «В 2021 году были введены более гибкие условия формирования и работы диссертационных советов, предусмотрена возможность включения в их составы высокорезультативных ученых со степенью кандидата наук, снижено пороговое значение при формировании диссертационных советов с 19-и членов до 11-и, до 50% членов советов могут быть привлечены к заседаниям в удаленном интерактивном режиме», — заявили в пресс-службе.

В рамках дальнейшего совершенствования принципов организации диссертационных советов реализуется инициатива по созданию советов под конкретную защиту диссертации — так называемые разовые диссертационные советы в составе от 5-и до 9-и специалистов по тематике защищаемой диссертации, добавили в Минобрнауки.

Однако на проблему снижения количества защит диссертаций представители Российской академии наук (РАН) и ведущих университетов России обращали внимание и ранее. Еще в 2021 году возглавлявший тогда РАН Александр Сергеев говорил, что число ученых с научными степенями за десять лет сократилось на 10 тыс., а число защит снизилось с 21 тыс. в 2012 году до 9 тыс. в 2019-м. Впрочем, министр науки и высшего образования Валерий Фальков позже утверждал, что за период с 2019 по 2021 год количество защищенных диссертаций выросло «почти на четверть». В начале 2023 года ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий утверждал, что общее число аспирантов с 2010 по 2022 год сократилось в России на 30%, а количество защит — с 33,7 тыс. до 11,4 тыс.

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