Предвыборная кампания в Мексике стала одной из самых кровавых в истории

В июне в стране пройдут президентские, парламентские и местные выборы

Почти 400 политиков в Мексике стали жертвами нападений перед выборами В июне в стране пройдут президентские, парламентские и местные выборы

Почти 400 мексиканских политиков и журналистов стали жертвами нападений с сентября 2023 года по апрель 2024-го, свидетельствуют данные местной консалтинговой компании Integralia. В июне в стране пройдут «супер-выборы»

Обстановка на месте убийства кандидата в мэры муниципалитета Селая Берты Гизелы Гайтан, Сан-Мигеле Октопане, Мексика, 1 апреля 2024 г. (Фото: Juan Moreno / Reuters)

В июне в Мексике пройдут президентские выборы, а также обновится состав конгресса и местных органов власти. Более 20 тыс. политиков получат новые должности. Масштабная предвыборная кампания превратилась в самую жестокую в истории страны, поскольку в нее вмешивается организованная преступность.

Почти 400 мексиканских политиков и журналистов стали жертвами нападений с сентября 2023 года по апрель 2024-го, свидетельствуют данные местной консалтинговой компании Integralia. Речь идет о запугиваниях, угрозах, похищениях и даже убийствах. Согласно отчету, 127 жертв были кандидатами на предстоящих выборах — 24 из них были убиты.

«Если насилие продолжит нарастать в оставшиеся два месяца, в конечном итоге количество жертв может приблизиться к 500», — считает автор доклада Integralia Армандо Варгас.

19 апреля были найдены мертвыми два кандидата в мэры. Ноэ Рамос Ферретис баллотировался на переизбрание на пост мэра города Сьюдад-Манте от коалиции оппозиционной Партии национального действия и Институционно-революционной партии, которая управляла Мексикой до 2000 года. Еще один кандидат в мэры в южном штате Оахака был найден мертвым через день после того, как его объявили пропавшим без вести. Альберто Гарсиа баллотировался на пост мэра города Сан-Хосе-Индепенденсия.

2 апреля была застрелена кандидатка на пост мэра муниципалитета Селая в штате Гуанахуато Берту Гизела Гайтан. При нападении на нее еще три человека получили ранения.

20 апреля мужчины в масках остановили машину главного кандидата на пост президента Мексики Клаудии Шейнбаум от партии левого толка «Движение национального возрождения». Неизвестные потребовали от нее в случае победы принять меры, чтобы побороть насилие в стране.

Родной город Шейнбаум Мотосинтла расположен в одном из самых преступных штатов страны Чьяпас. В последние годы он превратился в пороховую бочку из-за борьбы преступных картелей за влияние на миграционные потоки.

Президентские выборы в Мексике состоятся 2 июня. Помимо Клаудии Шейнбаум на пост претендует сенатор Сочитль Гальвес от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику». В марте она поклялась на крови снизить пенсионный возраст до 60 лет. Действующий президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор не будет баллотироваться, так как согласно Конституции повторное переизбрание не предусмотрено.

Мексика занимает третье место в глобальном индексе организованной преступности после Мьянмы и Колумбии. В 2023 году количество похищений в стране выросло на 3,2% по сравнению с показателями 2022-го. По данным местных правозащитников, жертвами стали 2402 человека, из которых 772 были идентифицированы как мигранты.