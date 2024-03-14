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На Камчатке ветер усилился до 52 м/с

Камчатгидромет: ветер на Камчатке усилился до 52 м/с

В прибрежных районах Петропавловска-Камчатского ураганный ветер усилился до 52 м/с, сообщили ТАСС в Камчатгидромете.

«Атмосферный вихрь принес в столицу Камчатки штормовой ветер с порывами до 30 м/с, на побережьях приборы зафиксировали ветер до 52 м/с», — цитирует сообщение агентство.

Региональный гидрометцентр ранее предупредил о сильном снегопаде и ураганном ветре из-за мощного циклона. В горных территориях объявили об опасности лавин, она сохранится до 16 марта.

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В аэропорту камчатского Елизово задержали семь рейсов — в Северо-Курильск, Владивосток, Москву, Магадан, Соболево, Оссору и Палану, следует из данных на онлайн-табло воздушной гавани.

Администрация Петропавловска-Камчатского порекомендовала водителям не пользоваться личным транспортом без необходимости из-за заносов и плохой видимости на дорогах. «Автобусы в городе ходят по расписанию, сложности с передвижением пассажирского транспорта, если они возникают, дорожные службы устраняют», — уточнила мэрия.

Кроме того, администрация отменила занятия в школах, а также учреждениях дополнительного образования 14 марта.

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Камчатка ураганный ветер непогода Петропавловск-Камчатский
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