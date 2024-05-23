Юристы рассказали, как у дачников могут забрать заброшенные шесть соток

Юрист Вербицкая-Линник подчеркнула, что число штрафов за «ненадлежащее» использование земли неограниченно в течение года, в отличие от налога. Поэтому собственникам важно серьезно отнестись к содержанию своих участков

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Закон, который предполагает, что садоводы и огородники должны будут начать освоение земельных участков в течение трех лет, является суровой мерой, рассказала РБК кандидат юридических наук Юлия Вербицкая-Линник. По ее словам, такой шаг направлен на ограничение прав собственников земельных участков.

Теперь по усмотрению административных органов (среди них в том числе садово-огороднические товарищества, поселковые власти, территориальные управления Росимущества) «вводится механизм определения «надлежащего» или «ненадлежащего» использования такой собственности в виде земельного участка», — подчеркнула юрист.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Росреестр подготовил поправки, по которым собственники земельных участков должны будут начать их освоение в течение трех лет. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение. Под освоением участков в поправках подразумеваются мероприятия, «необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние», их перечень подготовят до 15 января 2025 года. Если собственник не будет использовать участок, то получит штраф. Признаки неосвоения установит правительство. По данным Единого государственного реестра недвижимости, в России насчитывается 12,5 млн садовых и 540 тыс. огородных земельных участков.

При «ненадлежащем» использовании для собственника, кроме обязанности по уплате налога на землю, вводятся дополнительные штрафы, которые для собственника–физического лица составляют 1-1,5% от кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 тыс. руб. Вербицкая-Линник отметила, что число таких штрафов в год, в отличие от налога, могут начисляться неограниченное количество раз.

«Собственникам земельных участков следует весьма серьезно отнестись к бремени его содержания и, более того, отслеживать состояние земельного участка, дабы на нем в один прекрасный день не появилось таблички-предупреждения, а в картотеке судебных дел — нового иска», — резюмировала юрист.

У нового закона пока размытые очертания — непонятно, как именно будет определяться понятие «неосвоение», отмечает адвокат Андрей Алешкин.

«В любом случае, оценка неиспользования земельного участка может быть дана только судом. Поэтому я вижу механизм изъятия земельных участков только в судебном порядке», — объяснил юрист.

Алешкин полагает, что новый закон приведет к перегрузке гражданских судов, за исключением случаев, когда участок является собственностью или на нем находится, к примеру, постройка капитального характера. «Наличие коммуникаций и капитальных строений является доказательством того, что участок обременен», — добавил адвокат. То есть у судов в таком случае будут проблемы с изъятием земельного участка.

Создание такого механизма может быть неплохой мерой, так как есть собственники, которым участки достаются по наследству, а они ими не занимаются, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Поэтому такой вот административно-принудительный порядок, который собираются сделать, имеет право быть, потому что каждый случай индивидуальный», — сказал он.

По его словам, собственника вероятно будут принуждать вести дачное хозяйство, если назначение его земли предполагает это. «Любой собственник, даже если назначение земли подсобное хозяйство, может приехать раз в год, взять косу, скосить траву, сказать, что заготавливает сено, и никто к нему претензий иметь не будет», — добавил Соловьев.