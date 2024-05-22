Садоводов предложили штрафовать, если они за 3 года не освоят участки

Росреестр подготовил проект, по которому садоводы и огородники должны будут начать освоение земельных участков в течение трех лет. За нарушение будет грозить штраф

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Росреестр подготовил поправки в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, по которым собственники земельных участков должны будут начать их освоение в течение трех лет, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Предложение одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности.

Под освоением участков будут подразумеваться мероприятия, «необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние», их перечень подготовят до 15 января 2025 года. За неиспользование участка будут штрафовать, признаки неосвоения установит правительство, говорится в документе. Как отметил Минюст в отзыве на проект, не ясно, о каких признаках может идти речь, учитывая, что садовый и огородный участки предназначены в том числе для отдыха.

Если закон примут, он вступит в силу с марта следующего года.

Сейчас в России установлены признаки неиспользования земель сельскохозяйственного назначения. В их числе — загрязнение химическими веществами, наличие самовольных построек, сорняков (на 50% и более площади участка), захламление предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева пояснила «Ведомостям», что участок могут изъять, если его выдали под конкретную деятельность (например, сельское хозяйство) и она не осуществляется.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, в России насчитывается 12,5 млн садовых и 540 тыс. огородных земельных участков.

В феврале 2021 года Росреестр разработал законопроект об ужесточении контроля за дачными участками. Ведомство предложило наделить председателей СНТ правом обращаться в государственные органы, чтобы рассказать о нарушителях — собственниках, которые забросили участки или используют их не по назначению (например, хозяин участка устроил на нем хостел или автомойку). Согласно документу, дачнику выдадут предписание об устранении нарушений и выпишут штраф, а если он проигнорирует предупреждение, участок могут изъять.