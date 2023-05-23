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В Уфе тренера по горным лыжам заподозрили в совращении детей

В Уфе СК завел дело против тренера по горнолыжному спорту о совращении несовершеннолетних
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали тренера школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту по подозрению в совращении несовершеннолетних. Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на источник.

По данным агентства, задержанному 58 лет. Две его малолетние воспитанницы сообщили своей маме, что тренер совращал их, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы.

В следственном комитете подтвердили UFA1.RU, что тренер задержан, возбуждено уголовное дело. Преступные действия, предположительно, совершались во время выездных соревнований, рассказал источник портала со ссылкой на мать одной из воспитанниц.

«Возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В спортивной школе олимпийского резерва заявили UFA1.RU, что у них нет информации о задержании сотрудника.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД и СУ СК России по Республике Башкортостан.

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Теги
Башкирия тренер совращение малолетних Уфа
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