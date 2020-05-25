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В Астрахани учительницу признали виновной в совращении школьника

Кировский районный суд Астрахани признал виновной учительницу школы № 32 в совращении ученика. Об этом сообщается на сайте областного СУСК России.

«Местной жительнице назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет», — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что с ноября 2019 года по февраль 2020 года учительница вступала в половую связь с подростком. После того как об этом появилось сообщение в СМИ, правоохранительные органы организовали проверку, по итогом которой было возбуждено дело о половом сношении с лицом, не достигшим 16 лет, и развратных действиях (ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 135 УК).

В феврале местное издание «Астрахань FM» со ссылкой на одного из родителей ученика школы № 32 писало, что 35-летняя учительница вступила в интимные отношения с девятиклассником. В школе было распространено видео с их участием.

Теги: Астрахань, учитель, совращение, школа
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