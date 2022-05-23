Власти Нью-Йорка ввели режим ЧС из-за дефицита детских смесей
В Нью-Йорке введен режим чрезвычайного положения из-за нехватки молочных смесей для детей. Соответствующий указ подписал мэр города Эрик Адамс.
«Этот приказ наделит департамент по защите потребителей и работников города Нью-Йорк полномочиями предотвращать завышение цен на смеси в соответствии с пунктом 5-42 раздела 6 Правил города Нью-Йорк», — говорится в документе.
По данным американских властей, по стране более чем у 40% крупных розничных продавцов наблюдается нехватка запасов молочных смесей. Дефицит образовался в результате приостановки работы производственной линии компании Abbott. Это один из крупнейших поставщиков детских смесей в США.
В продукции компании нашли болезнетворные бактерии, из-за чего погибли двое детей. В компании заявили, что ищут выходы из сложившейся ситуации.
Президент США Джозеф Байден подписал закон, который должен облегчить малообеспеченным женщинам получение необходимой детской смеси.
Из-за дефицита гипоаллергенные детские смеси в США из Швейцарии и Нидерландов стала поставлять компания Nestle. «Мы отдали предпочтение этим продуктам, потому что они служат критически важным медицинским целям, поскольку они предназначены для детей с аллергией на белок коровьего молока», — сообщали в компании.
16 мая в Abbott заявляли, что завод компании в Мичигане, вероятно, возобновит работу в течение двух недель.