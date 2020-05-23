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МЧС ликвидировало нефтяное пятно в акватории Москвы-реки

Растянувшееся вдоль береговой линии на 500 м пятно два дня назад обнаружили местные жители. В подмосковном минэкологии отрабатывают различные версии его появления — от незаконного слива сточных вод до сброса топлива с корабля
Фото: krasnogorsk-adm.ru
Фото: krasnogorsk-adm.ru

Спасатели ликвидировали эмульсионную пленку, которая была обнаружена в месте впадения реки Баньки в Москву-реку в районе Павшинской поймы в Красногорске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«21 мая была обнаружена тонкая радужная пленка неизвестного происхождения в месте впадения реки Баньки в реку Москву в районе Павшинской поймы протяженностью вдоль береговой линии Баньки — 500 м и пятно размером 30 на 10 вдоль береговой линии реки Москвы», — сообщили в главке.

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Специалисты в месте обнаружения пятна установили заграждения, таким образом предотвратив угрозу дальнейшего его распространения. «Сегодня была произведена обсыпка сорбентом и потом сбор отработанного сорбента», — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по Подмосковью отметили, что к ликвидации пятна привлекли 17 человек и шесть единиц техники. В настоящее время спасатели занимаются очисткой воды.

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Министерство экологии и природопользования Московской области провело обследование акватории Москвы-реки в районе Красногорска на предмет происхождения маслянистого пятна. «Отрабатываются версии причины загрязнения от незаконного слива сточных вод до сброса топлива с корабля», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства. В министерстве отметили, что проверка была проведена после обращения местных жителей.

Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская сообщила агентству, что управление выясняет обстоятельства образования в акватории Москвы-реки радужной пленки.

Об обнаружении нефтяного пятна в районе Павшинской поймы ранее сообщал Telegram-канал Mash. По его данным, площадь пятна составила почти 1 км.

Авторы: Любовь Порываева, Михаил Юшков
Теги: масляное пятно, Москва-река, Красногорск, ГУ МЧС по Московской области ..., Минэкологии
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