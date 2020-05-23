МЧС ликвидировало нефтяное пятно в акватории Москвы-реки

Растянувшееся вдоль береговой линии на 500 м пятно два дня назад обнаружили местные жители. В подмосковном минэкологии отрабатывают различные версии его появления — от незаконного слива сточных вод до сброса топлива с корабля

Фото: krasnogorsk-adm.ru

Спасатели ликвидировали эмульсионную пленку, которая была обнаружена в месте впадения реки Баньки в Москву-реку в районе Павшинской поймы в Красногорске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«21 мая была обнаружена тонкая радужная пленка неизвестного происхождения в месте впадения реки Баньки в реку Москву в районе Павшинской поймы протяженностью вдоль береговой линии Баньки — 500 м и пятно размером 30 на 10 вдоль береговой линии реки Москвы», — сообщили в главке.

Специалисты в месте обнаружения пятна установили заграждения, таким образом предотвратив угрозу дальнейшего его распространения. «Сегодня была произведена обсыпка сорбентом и потом сбор отработанного сорбента», — говорится в сообщении.

В ГУ МЧС по Подмосковью отметили, что к ликвидации пятна привлекли 17 человек и шесть единиц техники. В настоящее время спасатели занимаются очисткой воды.