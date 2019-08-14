На реке в Сургуте обнаружили нефтяное пятно площадью 2 тыс. кв. м

На реке в Сургуте обнаружили нефтяное пятно площадью 2 тыс. кв. м

На реке Сайма в Сургуте обнаружили разлив нефтепродуктов, сообщает администрация города.

Площадь нефтяного пятна, найденного в районе историко-культурного центра «Старый Сургут» неподалеку от Сургутского госуниверситета, составила около 2 тыс. кв. м.

Угрозы здоровью жителей города и экологии нет, а опасность «для животного мира минимальная», заявил замглавы города Алексей Жердев. «Опыт работы по ликвидации подобных загрязнений у нас есть, наши специалисты неоднократно помогали другим муниципалитетам в аналогичных ситуациях», — добавил он.

Сотрудники Сургутского спасательного центра, регионального МЧС и городского управления по природопользованию и экологи уже организовали работы по ликвидации нефтяного пятна. «Ликвидацией занимается оперативная группа Сургутского спасательного центра из 16 человек. Для сбора нефтепродуктов задействован мини-комплекс ЛАРН. Фракцию засыпят сорбентом, который впитывает нефтепродукты», — цитируются на сайте города слова начальника аварийно-спасательного отдела Станислава Станина.

На реке также установили плавучие заграждения, которые препятствуют распространению пятна. По предварительным данным, нефтепродукты попали в реку через ливневую канализацию.