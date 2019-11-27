Медведчук заявил о нежелании Киева читать план по миру в Донбассе

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в Киеве не хотят «читать и слушать» предложенный партией мирный план по урегулированию в Донбассе. Об этом он сказал в интервью телеканалам «112 Украина», NewsOne, Zik и «Интер».

«У нас есть мирный план и концепция. Этот мирный план, он не просто написан, он согласовывался и в Донецке, и в Луганске, и в Москве, но его же читать не хотят, слушать его не хотят, а мы же должны идти к миру», — сообщил он.

Медведчук пояснил, что депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» предложили внести изменения в закон об особом статусе Донбасса. В частности, изменения предусматривают введение специального закона о выборах.

Действующий закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей истекает 31 декабря 2019 года. Вопрос о порядке управления в Донбассе должен стать одной из ключевых тем на саммите «нормандской четверки» 9 декабря. Собеседник РБК в партии президента Украины «Слуге народа» сообщал, что Киев пока не понимает, что это будет за документ [закрепляющий особый статус Донбасса], поскольку еще не известны итоги нормандского саммита.