Полиция Киева завела дело после нападения на офис партии Медведчука

Фото: Mohammad Javad Abjoushak / Keystone Press Agency / Global Look Press

В полиции Киева возбудили уголовное дело, после того как активисты во время митинга напали на офис партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По окончании мероприятия участники зажгли файеры, дымовые шашки, а также бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в управление полиции доставили 17 человек, чтобы они дали объяснения и правоохранители установили обстоятельства случившегося. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Нарушителям грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

УНИАН сообщало, что возле офиса Медведчука произошел взрыв. В «Оппозиционной платформе — За жизнь» заявили, что нападение совершили национал-радикалы, однако полицейские задержали 11 человек, которые пытались помешать нападавшим. Одного из сотрудников безопасности партии госпитализировали после удара в висок. В партии также заявили, что неонацисты «пытались подорвать офис, применяя взрывпакеты».