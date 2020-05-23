В России провели почти 8,5 млн тестов на коронавирус

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России провели 276,1 тыс. тестирований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Общее число проведенных в России с начала распространения эпидемии тестов превысило 8,4 млн, говорится в сообщении. Под медицинским наблюдением остаются 279 тыс. человек.

По состоянию на 23 мая в России коронавирус подтвердили у 335,8 тыс. человек. За прошедшие сутки в стране выявили 9,4 тыс. новых случаев заражения. При этом почти 108 тыс. заразившихся COVID-19 уже выздоровели, число активных случаев составляет 224 тыс.