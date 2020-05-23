В России за сутки умерли 139 человек с COVID-19

Общее количество летальных исходов с начала пандемии выросло до 3388. Ранее власти предупреждали, что в мае увеличится смертность пациентов с коронавирусом

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за последние 24 часа скончались 139 человек, у которых был диагностирован коронавирус, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

На Москву приходится почти половина новых смертей — 67; еще 12 человек умерли в Московской области, девять — в Омской области, шесть — в Санкт-Петербурге, пять — в Дагестане.

Всего за время пандемии в стране скончались 3388 человек.

Кроме того, впервые за четыре дня в России за сутки зафиксировали прирост новых случаев заражения более 9 тыс. Так, за последние 24 часа в стране выявили 9434 человека с коронавирусом, из них 42% не имели клинических проявлений болезни.