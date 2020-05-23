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В России за сутки умерли 139 человек с COVID-19

Общее количество летальных исходов с начала пандемии выросло до 3388. Ранее власти предупреждали, что в мае увеличится смертность пациентов с коронавирусом
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за последние 24 часа скончались 139 человек, у которых был диагностирован коронавирус, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

На Москву приходится почти половина новых смертей — 67; еще 12 человек умерли в Московской области, девять — в Омской области, шесть — в Санкт-Петербурге, пять — в Дагестане.

Всего за время пандемии в стране скончались 3388 человек.

Кроме того, впервые за четыре дня в России за сутки зафиксировали прирост новых случаев заражения более 9 тыс. Так, за последние 24 часа в стране выявили 9434 человека с коронавирусом, из них 42% не имели клинических проявлений болезни.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сейчас курс лечения от COVID-19 проходят 224 558 человек, в том числе почти половина (112 050) в Москве.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что в мае в России серьезно вырастет смертность из-за коронавируса. Она сослалась на оперативные данные последних трех недель. Помимо этого в конце мая станут известны причины и точные значения смертности в апреле.

Голикова также отметила, что в отличие от многих стран мира статистика по смертности и заболеваемости в России «имеет сплошной и полицевой характер», поскольку после каждого летального случая власти выдают медицинское свидетельство, где указывают место, время и причины смерти.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус
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