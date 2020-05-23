В Москве количество зараженных COVID-19 превысило 160 тыс. человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве выявлено больше новых заболевших коронавирусной инфекцией, чем во всех остальных регионах России. Об этом сообщает оперативный штаб города.

В столице за сутки зафиксировано 3190 новых случаев заражения. На втором месте находится Московская область, где зарегистрированы 846 новых заболевших, на третьем — Санкт-Петербург с 363 зараженными.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в Москве выросло до 161 397 человек. По данным федерального оперативного штаба, 47 413 пациентов выздоровели, 1934 человека умерли.

Всего в России за прошедшие сутки зафиксировали 9434 новых заболевших COVID-19. С начала эпидемии в стране коронавирусом заразились 335 882 человека.