Фигурант дела о резиденции Путина заявил в СК о краже $30 тыс. при обыске

Обвиняемый по делу о хищении 1,5 млрд руб. на стройке в «Ново-Огарево» пожаловался на кражу $30 тыс. и 500 тыс. руб. при обыске. По его словам, сумма, указанная в документах следствия, расходится с действительно изъятой суммой

Андрей Каминов (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Фигурант уголовного дела о создании преступного сообщества и хищениях на стройке в резиденции главы государства «Ново-Огарево», бывший директор ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов заявил в Следственный комитет о пропаже $30 тыс. и порядка 500 тыс. руб., которые были изъяты у него при обыске.

Заявление Каминова на имя председателя СКР Александра Бастрыкина есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования. Документ датирован 26 октября, пока ответ на него не поступал.

Речь — об обыске, который прошел в день задержания Каминова, 21 марта 2017 года, в доме его матери в Истринском районе Подмосковья. Тогда, как утверждает обвиняемый, были изъяты его личные накопления в размере 8 500 000 руб. и принадлежавшие его отцу $890 тыс. (это был первый взнос, который Каминов-старший получил в результате продажи квартиры).

Спустя полтора года, знакомясь с материалами уголовного дела, Каминов обнаружил, что в документах указаны меньшие суммы, говорится в его заявлении. Он ссылается на постановление Басманного суда об аресте своего имущества от 21 августа прошлого года, акты приема-передачи средств, протоколы их зачисления на банковский счет СК, чеки, приходные ордера и другие бумаги. Суммы изъятого, указанные в них, — 8 003 580 руб. и $860 тыс.

«То есть с момента изъятия денежных средств 21 марта 2017 года до помещения их на лицевой счет (...) пропало $30 тыс. и 496 420 руб.», — говорится в заявлении Каминова. Он требует от Бастрыкина проверить на причастность к хищению следователей СКР, а также сотрудников ФСБ, которые занимались оперативным сопровождением при обыске. «Поскольку денежные средства, изъятые в момент обыска, не были пересчитаны по инициативе лиц, проводивших обыск, то могу прийти к выводу, что недостающая сумма пропала именно в момент обыска и в ее хищении виновны лица, участвовавшие в этом обыске», — заявляет Каминов.

РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

Следствие считает Каминова, возглавлявшего подведомственное ФСО учреждение «Атэкс», участником хищения 1,5 млрд руб. на строительстве Дома приемов в резиденции главы государства «Ново-Огарево» в 2014–2015 годах. По версии СКР, хищение произошло в результате деятельности организованного преступного сообщества (ОПС), куда входили офицеры ФСО Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, владелец компании «БалтСтрой» Дмитрий Михальченко, гендиректор компании Дмитрий Сергеев и руководители компаний-субподрядчиков. Каминов в отличие от большинства обвиняемых не признает вину, не заключал досудебного соглашения и находится под стражей.

В деле есть эпизоды, связанные еще с тремя объектами. Это комплекс госдач «Воробьевы горы», резиденция «Горки-9», где сейчас проживает глава правительства, и принадлежащий ФСО комплекс Средних торговых рядов по адресу: Красная площадь, 5, сообщали ранее источники РБК. При этом один из обвиняемых по делу, Борис Мальцев, дал показания о хищениях как минимум на 17 объектах, подчиняющихся не только ФСО, но и Минкультуры и другим госорганам. По данным Мальцева, «БалтСтрой» совершал хищения как минимум с 2007 года — задолго до предполагаемой даты создания преступного сообщества, указанной следствием в материалах дела «Ново-Огарево».