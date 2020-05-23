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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 мая

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года, в Подмосковье отменили систему пропусков, Бразилия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом — главные новости в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
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0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 326,4 тыс. (8894 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3249 человек. 22 мая суточное число смертей поставило новый рекорд — 150. Выздоровели с начала эпидемии 99,8 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19, скорее всего, уже не исчезнет из человеческой популяции, считают вирусологи. Он, безусловно, мутирует, но предсказать сейчас, в какую стороны и с какими последствиями, — сложно. Наиболее вероятный вариант — вирус станет менее опасен для человека, однако наряду с этим предположением необходимо иметь в виду и серьезные угрозы, которые несет его распространение в мире.
  • Военнослужащие Южного военного округа развернули и подготовили к приему пациентов с коронавирусом многопрофильный полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске. Госпиталь рассчитан на 100 мест.
  • Эксперты Boston Consulting Group (BCG) предположили, что наиболее вероятным сценарием развития ситуации с коронавирусом в России станет появление повторных волн заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, череда карантинов вплоть до 2021 года. При наиболее правдоподобном сценарии карантинных циклов ВВП России упадет на 7–10%.
  • В Подмосковье с 23 мая отменяются цифровые пропуска для передвижения по региону. В Москве пропускная система сохраняется, мэр Сергей Собянин заявил о необходимости сохранения строгих мер самоизоляции.
  • Власти столицы Дагестана Махачкалы закрыли город на время мусульманского праздника Ураза-байрам с 23 по 26 мая. В это время движение транспорта в городе будет запрещено, въезд и выезд из него будет закрыт.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В России стабилизировалась ситуация с коронавирусом, в некоторых регионах, в том числе и в Москве, началось постепенное снижение числа выявляемых случаев заболевания, заявил президент Владимир Путин. Он также поручил подготовиться ко второй волне эпидемии, которая может возникнуть осенью. Вице-премьер Татьяна Голикова предупредила, что в мае в России серьезно вырастет показатель смертности из-за коронавируса.

  • Большинство регионов России будут готовы к третьему этапу снятия карантинных ограничений к началу июня, заявил директор противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 4,993 млн человек, более 327 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразилось более 5,2 млн человек, более 338 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где уже выявлено более 1,6 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (330 тыс.), Россия — на третьем (326 тыс.), Великобритания — на четвертом (255 тыс.), Испания — на пятом (234 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Госдеп США решил выдать грант на «разоблачение дезинформации российского здравоохранения». Победитель конкурса, согласно описанию в заявке, получит $250 тыс. Госдеп намерен выделить эту сумму для подготовки «доклада о российских и советских кампаниях дезинформации, связанных со здоровьем». Грант Госдеп предлагает выдать организации с опытом «в противодействии российской дезинформации». Российское посольство в США раскритиковало идею Госдепа.
  • Власти штата Нью-Йорк ослабили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, и разрешили жителям собираться группами до десяти человек.
  • Южная Америка стала новым эпицентром пандемии COVID-19, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Наибольшую озабоченность у ВОЗ вызывает ситуация в Бразилии, которая вышла на третье место в мире по количеству выявленных случаев заражения.
  • Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить по всей стране флаги в память о тех людях, жизни которых унесла эпидемия. Траур будет продолжаться три дня.

  • Международный валютный фонд (МВФ) и власти Украины предварительно договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей предоставление Киеву $5 млрд. Средства пойдут, в частности, на поддержку экономики из-за пандемии.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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