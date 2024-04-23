Минпросвещения рекомендовало провести линейки в школах на 9 Мая

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Минпросвещения рекомендовало провести в школах линейки в честь Дня Победы с добровольным участием, заявил министр Сергей Кравцов во время пресс-конференции, посвященной организации акции «Бессмертный полк».

«9 мая мы рекомендуем, по возможности, проведение линеек. Это добровольное такое участие и родителей, и учеников. Но я уверен, что многие откликнутся. Также соответствующие рекомендации мы в регионы направили», — сказал он.

Как рассказал Кравцов, в школах также пройдут мероприятия, связанные с акцией «Бессмертный полк». В этом году она не будет проводиться очно из-за соображений безопасности. Глава исполкома «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина заявила, что 9 мая на сайте polkrf.ru будет проведена трансляция портретов героев Великой Отечественной войны.

Кравцов сообщил, что в школах с 6 по 8 мая планируются мероприятия под названием «Бессмертный полк. Герои рядом с нами». В образовательные учреждения отправили рекомендации по проведению акции, однако конкретные даты и форматы школы будут выбирать самостоятельно. 6 мая во всех школах России с 1-го по 11-й класс состоится занятие «Разговоры о важном», которое будет посвящено Дню Победы. Кроме того, пройдут акции «Окна Победы», «Сад Победы» и т.п.

В апреле несколько регионов России сообщили, что отменят проведение военных парадов на 9 Мая. В частности, такое решение приняли в Крыму, Курской, Рязанской, Псковской, Саратовской и других областях. В других субъектах также запланировали сократить праздничную программу: например, в Омской области и на Ставрополье откажутся от салютов. В Москве традиционный парад на Красной площади состоится, также не собираются отменять его в Санкт-Петербурге.