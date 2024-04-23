 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Прокуратуру попросили проверить Минтранс из-за очередей на КПП в ДНР

Прокуратура допустила проверку Минтранса из-за очередей на КПП в новых регионах
Сюжет
Военная операция на Украине
Сенатор Рогозин заявил о многокилометровых пробках на КПП на границах с новыми регионами и попросил прокуратуру проверить Минтранс, поскольку проблема «организационная». Ведомство ранее отчитывалось о модернизации пунктов пропуска
Пункт&nbsp;пропуска Весело-Вознесенка на административной границе Ростовской области и ДНР
Пункт пропуска Весело-Вознесенка на административной границе Ростовской области и ДНР (Фото: Министерство транспорта Российской Федерации)

Генпрокуратура допустила проведение проверки в Минтрансе из-за очередей на КПП на границе Крыма и Ростовской области и новых регионов России, сообщил заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин на заседании комитета по конституционному законодательству и госстроительству в Совете Федерации.

На заседании тему поднял бывший глава «Роскосмоса», действующий сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По его словам, на границе Крыма и Ростовской области с новыми регионами перед КПП стоят «многокилометровые» очереди, грузовики и легковой транспорт ждут проезда по несколько суток. Рогозин отметил, что в прошлом году началось обустройство пунктов пропуска, проблему удалось снять, но временно. Рогозин назвал ее «чисто организационной» и попросил организовать проверку Минтранса, поскольку именно это ведомство создает условия для работы пограничников. Сенатор отметил, что с ситуацией нужно разобраться в том числе потому, что скопления транспорта и военной техники могут стать целями украинских ударов.

«Проблема существенная, связана, естественно, с безопасностью людей, антитеррористической защищенностью <...>. Доложу генеральному прокурору, если он поручит провести проверку, проведем проверку в Минтрансе», — сказал он в Совете Федерации.

РБК обратился за комментарием в Минтранс, в пресс-службу главы Крыма Сергея Аксенова, а также в правительства ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Рогозин попросил СК проверить Фридмана на финансирование ВСУ
Политика
Михаил Фридман

В декабре Минтранс объявил о завершении модернизации пунктов пропуска на административных границах с новыми регионами. В частности, особое внимание уделили «самому загруженному» КПП — Весело-Вознесенка (Ростовская область — ДНР, по дороге между Таганрогом и Новоазовском на трассе М-14 из Ростова в Джанкой). «Количество полос контроля там выросло с 10 до 30, а пропускная способность — с 2 до 7,5 тыс. транспортных средств в сутки», — отчитывался Минтранс.

В общей сложности, сообщили в ведомстве, из 15 пунктов пропуска на административных границах с новыми регионами модернизировали 10, их совокупная пропускная способность выросла в 2,4 раза — до 35 тыс. автомобилей в сутки, максимальное время в пути сократилось с трех суток до двух часов.

В апреле Минтранс сообщил, что на этом КПП внедрили автоматизированную систему управления очередью грузовых транспортных средств. Там установили электронное табло, и если трафик небольшой, то на нем высвечивается информация о проезде КПП «в порядке живой очереди». Если же образуется пробка, то вводится режим регулирования очереди, а транспорт перенаправляют на специальные парковки (всего их две на 225 мест) на время ожидания.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Ольга Ваганова, Анастасия Львова
Генпрокуратура Минтранс пункты пропуска очереди ДНР Ростовская область
Дмитрий Рогозин фото

Дмитрий Рогозин

политик, сенатор от Запорожья
21 декабря 1963 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 22 апр, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 22 апр, 16:37
Муж Блиновской заявил об угрозах расторгнуть с ним контракт о службе Общество, 14:39
Погибшая российская волейболистка перед смертью рассталась с парнем Спорт, 14:35
Аэропорт Минвод отменил рейс после сообщения о дефекте на полосе Общество, 14:35
Прокуратуру попросили проверить Минтранс из-за очередей на КПП в ДНР Общество, 14:31
Инъекции с отравой: три неочевидных риска для компании при работе с ИИ Pro, 14:31
Ставку российской пятиборки с нейтральным статусом отдали юниорке Спорт, 14:25
СПЧ обратилась к послу Турции из-за недопуска Turkish Airlines россиян Общество, 14:23
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Германии соратника депутата Европарламента задержали за шпионаж Политика, 14:23
В Литве не поддержали предложение лишать ВНЖ за поездки в Россию Политика, 14:23
ФАС обнаружила картельный сговор при реализации двух нацпроектов Экономика, 14:16
Шольц обвинил Путина в «присвоении Канта» Политика, 14:13
Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге проведут парад Победы с салютом Общество, 14:04
Шойгу доложил о расширении зоны контроля российских войск в ДНР Политика, 13:51
В Совфеде назвал дату инаугурации Владимира Путина Политика, 13:49