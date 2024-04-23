Прокуратуру попросили проверить Минтранс из-за очередей на КПП в ДНР

Сенатор Рогозин заявил о многокилометровых пробках на КПП на границах с новыми регионами и попросил прокуратуру проверить Минтранс, поскольку проблема «организационная». Ведомство ранее отчитывалось о модернизации пунктов пропуска

Пункт пропуска Весело-Вознесенка на административной границе Ростовской области и ДНР (Фото: Министерство транспорта Российской Федерации)

Генпрокуратура допустила проведение проверки в Минтрансе из-за очередей на КПП на границе Крыма и Ростовской области и новых регионов России, сообщил заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин на заседании комитета по конституционному законодательству и госстроительству в Совете Федерации.

На заседании тему поднял бывший глава «Роскосмоса», действующий сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. По его словам, на границе Крыма и Ростовской области с новыми регионами перед КПП стоят «многокилометровые» очереди, грузовики и легковой транспорт ждут проезда по несколько суток. Рогозин отметил, что в прошлом году началось обустройство пунктов пропуска, проблему удалось снять, но временно. Рогозин назвал ее «чисто организационной» и попросил организовать проверку Минтранса, поскольку именно это ведомство создает условия для работы пограничников. Сенатор отметил, что с ситуацией нужно разобраться в том числе потому, что скопления транспорта и военной техники могут стать целями украинских ударов.

«Проблема существенная, связана, естественно, с безопасностью людей, антитеррористической защищенностью <...>. Доложу генеральному прокурору, если он поручит провести проверку, проведем проверку в Минтрансе», — сказал он в Совете Федерации.

РБК обратился за комментарием в Минтранс, в пресс-службу главы Крыма Сергея Аксенова, а также в правительства ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

В декабре Минтранс объявил о завершении модернизации пунктов пропуска на административных границах с новыми регионами. В частности, особое внимание уделили «самому загруженному» КПП — Весело-Вознесенка (Ростовская область — ДНР, по дороге между Таганрогом и Новоазовском на трассе М-14 из Ростова в Джанкой). «Количество полос контроля там выросло с 10 до 30, а пропускная способность — с 2 до 7,5 тыс. транспортных средств в сутки», — отчитывался Минтранс.

В общей сложности, сообщили в ведомстве, из 15 пунктов пропуска на административных границах с новыми регионами модернизировали 10, их совокупная пропускная способность выросла в 2,4 раза — до 35 тыс. автомобилей в сутки, максимальное время в пути сократилось с трех суток до двух часов.

В апреле Минтранс сообщил, что на этом КПП внедрили автоматизированную систему управления очередью грузовых транспортных средств. Там установили электронное табло, и если трафик небольшой, то на нем высвечивается информация о проезде КПП «в порядке живой очереди». Если же образуется пробка, то вводится режим регулирования очереди, а транспорт перенаправляют на специальные парковки (всего их две на 225 мест) на время ожидания.