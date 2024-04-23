Беспилотник атаковал село в Белгородской области
Гладков заявил, что при атаке дрона на село Безлюдовка никто не пострадал
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Безлюдовка в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате его падания с последующей детонацией пострадавших нет, поврежден фасад коммерческого объекта», — уточнил он.
Дежурные средства российской противовоздушной обороны утром уничтожили четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью, сообщало Минобороны.
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