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Военная операция на Украине ,  
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Беспилотник атаковал село в Белгородской области

Гладков заявил, что при атаке дрона на село Безлюдовка никто не пострадал
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал село Безлюдовка в Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате его падания с последующей детонацией пострадавших нет, поврежден фасад коммерческого объекта», — уточнил он.

Силы ПВО сбили четыре снаряда над Белгородской областью
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Фото:Global Look Press

Дежурные средства российской противовоздушной обороны утром уничтожили четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» над Белгородской областью, сообщало Минобороны.

Беспилотник атаковал село в Белгородской области
Беспилотник атаковал село в Белгородской области

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Теги
Белгородская область беспилотники атака село
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