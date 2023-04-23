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В Москве человек погиб при столкновении трех машин на Киевском шоссе

ГИБДД Москвы: один человек погиб при столкновении трех автомобилей на Киевском шоссе

В Москве человек погиб при столкновении трех машин на Киевском шоссе
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На Киевском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей, погиб один человек, еще один пострадал, сообщается в телеграм-канале ГИБДД Москвы.

Авария произошла на 41-м километре Киевского шоссе (при движении в строну области). Сначала столкнулись две машины. Их водители вышли на дорогу, чтобы осмотреть повреждения, и в этот момент на них наехала Honda, которая затем столкнулась с двумя автомобилями.

«В результате столкновения один мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте, второй пешеход доставлен в медучреждение. По предварительным данным, всего в ДТП механические повреждения получили шесть транспортных средств», — сказано в сообщении ГИБДД.

Департамент транспорта столицы предупредил, что движение на данном участке затруднено, водителей просят искать пути объезда.

SHOT пишет, что в аварии пострадало шесть автомобилей: помимо Honda это две Kia, Nissan, Mitsubishi, Renault. Погиб водитель одной из Kia, 41-летнего пострадавшего вертолет санавиации забрал в больницу «с ушибом грудной клетки, переломами и пневмотораксом».

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В марте на 92-м километре Киевского шоссе столкнулись два грузовика, в результате чего дорога оказалась перекрыта и в сторону области, и сторону Москвы. Очевидец рассказал Mash, что водитель одного из грузовиков решил пропустить машину, выезжая на трассу, а второй — въехал сзади, в итоге оба оказались на трассе. По данным телеграм-канала, пострадал один из водителей.

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ДТП Киевское шоссе Москва
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