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Эксперты назвали долю фирм, готовых нанять пенсионеров наравне с молодыми

Superjob: нанять пенсионеров наравне с более молодыми готовы четыре из 10 компаний
В основном пенсионеров готовы нанять квалифицированными рабочими, и продавцами-кассирами, менеджерами по продажам или работе с клиентами. Реже всего их готовы устроить врачами или младшим медперсоналом
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В каждой третьей компании пенсионеров готовы трудоустроить только время от времени или лишь на некоторые должности, свидетельствуют данные опроса Superjob (есть у РБК).

«В сложившихся условиях 4 из 10 работодателей принимают на работу пенсионеров на общих основаниях (наравне с более молодыми кандидатами), в каждой третьей компании соискателей пенсионного возраста трудоустраивают время от времени либо на некоторые должности», — заявили в Superjob. Исследователи отметили, что лояльность работодателей к кандидатам пенсионного возраста не изменилась: в 2021 году на общих основаниях их трудоустраивали 42% работодателей, 30% делали это иногда. Однако 2011 году пенсионеров наравне с более молодыми кандидатами принимали на работу только 25% работодателей.

Опрос проводили с 8 февраля по 15 марта, в нем приняли участие 1 тыс. респондентов из числа менеджеров кадровых служб и других ответственных за персонал сотрудников. Исследование проводилось во всех федеральных округах.

Больше всего опрошенных компаний готовы трудоустроить пенсионеров на позиции квалифицированного рабочего (19%) и продавца-кассира, менеджера по продажам или работе с клиентами (18%). Еще 13% готовы принять людей этого возраста на позиции инженерно-технических работников, по 12% — на должности бухгалтеров или водителей. При этом меньше всего пенсионеров готовы взять на работу врачом или младшим медицинским персоналом (4 и 3% соответственно).

По состоянию на 1 октября 2022 года количество работающих пенсионеров в России составляло 8,1 млн человек, показали данные Пенсионного фонда. Их число снизилось на 413,6 тыс. по сравнению с показателем на 1 июля. Оно стало минимальным с 2004 года (тогда было 7,8 млн).

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пенсионеры работа кадры персонал
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