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Треть пожилых россиян заявила о необходимости постоянно экономить

Почти треть российских пенсионеров вынуждена жить в режиме постоянной экономии, такой же доле хватает денег только на самое необходимое

Почти треть пенсионеров в России (32%) вынуждена постоянно экономить, следует из данных совместного исследования, проведенного сервисами YouDo и hh.ru (есть у РБК). 33,5% пенсионеров хватает средств только на самое необходимое.

В опросе приняли участие более 3 тыс. пользователей старшего возраста.

Только 31% сообщили, что для комфортной жизни им не хватает лишь немного. Из всех опрошенных только 2,5% отметили, что довольны своими доходами. 1% опрошенных заявили, что без затруднений помогают детям и внукам.

77% опрошенных пенсионеров имеют или хотят иметь дополнительные источники дохода помимо пенсии. Из их числа 78% работают и подрабатывают как физические лица, 25% имеют статус самозанятых и 2% — статус ИП.

Постоянную работу имеют 17% опрошенных пожилых людей. Однако найти постоянное рабочее время пенсионерам трудно. На первое место в списке проблем при поиске работы опрошенные вынесли предвзятое отношение к работникам старшего возраста (42%)., На втором месте — высокая конкуренция, в которой уверенны 37% пользователей. Третье место занимает небольшое число подходящих вакансий (22%), далее идет низкий уровень оплаты (21%) и неактуальность навыков (7%). Лишь 12% возрастных соискателей утверждают, что никогда не испытывали никаких сложностей при поиске работы или подработки.

Основной источник дохода:

  • 77% получают пенсию,
  • 17% имеют постоянную работу,
  • 13% подрабатывают на нескольких онлайн-платформах,
  • 8% подрабатывают только на YouDo.
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В ноябре опрос показал, что четверть опрошенных россиян (24%) хотели бы получать на пенсии более 100 тыс. руб. в месяц. Еще 16% россиян рассчитывают на пенсию в 50–60 тыс. руб. в месяц.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
пенсионеры доходы Опрос
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