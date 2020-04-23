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В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте

В автобусах, метро, электричках и прочем общественном транспорте пассажиры должны стоять или сидеть на расстоянии не ближе 1,5 м друг от друга. За нарушение грозит штраф 5 тыс. руб.
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).

В учреждении сообщили, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации «усиливается контроль за соблюдением требований указа мэра». Нарушителей может ждать штраф в размере 5 тыс. руб. 

Для того чтобы пассажиры соблюдали социальную дистанцию, во всем общественном транспорте были нанесены специальные стикеры, которыми разделялись сиденья. На каждом втором месте появилась надпись «Соблюдайте дистанцию, не садитесь здесь». Раньше это предостережение носило рекомендательный характер.

Предписание соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м было закреплено в указе мэра Москвы Сергея Собянина. Соблюдать ее москвичи обязаны как на улице, в местах скопления людей, так и в общественном транспорте. Исключение делалось только для такси.

Несоблюдение требования о социальной дистанции ранее уже обернулось штрафами для магазинов. Согласно требованиям властей, в магазинах должна быть нанесена специальная разметка, которая покажет посетителям безопасное расстояние друг от друга. За ее отсутствие владельцам грозит наказание. Так, 14 апреля штрафы на общую сумму в 12,5 млн руб. были выписаны 92 точкам торговли. «Пренебрежение этим требованием — достаточное основание не только для административных санкций, но и для закрытия бизнеса», — говорил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. 

Первый протокол за нарушение дистанции 1,5 м в России составили 10 апреля в отношении журналиста Романа Иванова, участвовавшего во встрече жителей подмосковного Королева с администрацией города. Иванов связал задержание и штраф со своей профессиональной деятельностью. За нарушение дистанции на улицах Москвы были оштрафованы уже несколько тысяч человек.

Авторы: Георгий Тадтаев, Артем Афонский
Теги: Штрафы, рейды, Москва, общественный транспорт, коронавирус
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