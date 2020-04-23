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Пандемия коронавируса ,  
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Минтруд рекомендовал закрыть на карантин все дома престарелых

Стационарные организации соцобслуживания необходимо во всех регионах закрыть на карантин вместе с сотрудниками, рекомендовал Минтруд. Именно сотрудники стали одним из главных каналов заражения обитателей этих учреждений
Фото: Raquel Manzanares / EPA / ТАСС
Фото: Raquel Manzanares / EPA / ТАСС

Министерство труда и социальной защиты рекомендовало всем регионам закрыть на карантин все дома престарелых и психоневрологические интернаты. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказала замминистра Ольга Баталина.

«Мы направили телеграмму во все регионы с рекомендацией закрыть на полный карантин стационарные организации вместе с сотрудниками этих организаций. <...> Сейчас такой процесс идет, формируются сменные бригады на 14 дней из сотрудников этих организаций», — сказала чиновница. Уже сейчас стационарные учреждения социального обслуживания для пожилых зарыты в 29 регионах, в 46 регионах закрыта на карантин часть таких заведений, еще 23 региона готовятся ввести эту меру.

«В настоящий момент факты заболевания, случаи заболевания коронавирусом выявлены в семи регионах Российской Федерации, это 16 стационарных организаций. На текущий момент это 457 человек», — уточнила Баталина.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Она назвала два основных канала заражения подобных учреждений для пожилых людей. Первый — это сотрудники и обслуживающий персонал. «Они ездят на общественном транспорте, ходят в магазины, общаются с другими людьми», — пояснила замминистра и могут быть носителями инфекции без симптомов заражения.

Второй канал — это больницы, поскольку пожилым клиентам учреждений соцобслуживания приходится их часто посещать.

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Материал дополняется.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Минтруд, карантин
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