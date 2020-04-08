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Власти рекомендовали ограничить доступ посторонних в детдома и интернаты

Власти рекомендовали регионам на время борьбы с коронавирусом ограничить круг тех, кто имеет доступ в детские дома и психоневрологические интернаты, а также обеспечить воспитанникам медицинское наблюдение и психологическую помощь
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Минтруд, Минпросвещения, Минздрав и Роспотребнадзор подготовили рекомендации для регионов и руководителей стационарных организаций социального обслуживания и детских домов в связи с распространением коронавирусной инфекции в России. Письмо, подписанное руководителями четырех федеральных ведомств, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил федеральный чиновник. Первым о письме написало агентство ТАСС.

Руководителям регионов рекомендовано закрепить за каждым стационарным социальным учреждением, организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдельного куратора. Местные органы здравоохранения и социальные службы должны позаботиться об ужесточении медицинского контроля в таких организациях. В числе мер:

  • Руководство должно обеспечить круглосуточное медицинское наблюдение за воспитанниками детдомов и ПНИ. Измерять им температуру нужно как минимум два раза в сутки. Кроме того, для них будет необходимо организовать психологическую поддержку — к ней могут привлекаться представители благотворительных некоммерческих организаций (НКО);
  • Доступ в детдома и ПНИ ограничивается сотрудниками этих организаций, представителями НКО и органов власти. Всем остальным вход должен быть воспрещен. На входе у всех посетителей должны проверять температуру и предоставлять возможность мытья или дезинфекции рук;
  • Внутри самих детдомов и ПНИ персонал должен обеспечивать дезинфекцию помещений и регулярно их проветривать. В местах для приема пищи обязательно должны быть средства дезинфекции;
  • Массовые мероприятия должны быть запрещены. Все занятия и прогулки должны быть организованы так, чтобы воспитанники соблюдали необходимую социальную дистанцию (не менее одного метра по требованию Роспготребнадзора).
  • Поступающие в такие организации должны проходить двухнедельную изоляцию.

Хотя допуск всех посторонних лиц в интернаты ограничивается, их руководство должно создать при желании воспитанников возможность для дистанционного общения с родными и близкими. Использование всех средств связи, в том числе личных мобильных телефонов, не должно быть ограниченно, но при этом устройства должны регулярно дезинфицироваться.

Кроме того, те, кто содержится в социальных учреждениях, должны получить возможность на время пандемии переехать. Совершеннолетние воспитанники могут отправиться в НКО, где будут организованы аналогичные условия медицинского контроля. Дети на время борьбы с эпидемией могут отправиться в семьи законных представителей, к родственникам или «иным лицам, с которыми у граждан, в том числе несовершеннолетних, имеются устойчивые личные отношения».

Елена Альшанская, глава фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», в разговоре с РБК позитивно оценила рекомендации властей, отметив, что они позволяют НКО участвовать в работе учреждений. «Это может хорошо отразиться на устройстве всего. Ранее в организациях для детей-сирот, в психоневрологических интернатах, в домах престарелых закрыли на несколько недель посещение всех посторонних, то есть волонтеров, помощников, которые приходили в эти организации. Одновременно сократили количество персонала. В результате у нас, конечно же, качество ухода и помощи снижается, потому что на сокращенный персонал повесили нереальное количество задач по дезинфекции», — объяснила она.

Альшанская согласилась, что запрет на посещение учреждений волонтерами был введен обоснованно, из-за риска проникновения инфекции. «Но в эти учреждения каждый день приходят сотрудники. Это сотни человек в день, которые приезжают туда на общественном транспорте. На самом деле риск не девается никуда, а снижается количество ухода и помощи для этих людей», — подчеркнула она.

В начале апреля Роспотребнадзор распорядился организовать лабораторное тестирование для всех, кто содержится в закрытых учреждениях. К их числу относятся интернаты, кадетские корпуса, а также тюрьмы и прочие учреждения ФСИН.

Авторы: Юлия Старостина, Георгий Тадтаев, Алена Прохоренко
Теги: детдом, психоневрологический интернат, дети, коронавирус
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