Российские ученые решили опробовать гелий в лечении коронавируса

Оксид гелия позволяет без дискомфорта для пациента снижать активность вируса. Ученые при этом признают, что необходимое для работы оборудование технологически сложней и дороже аппаратов ИВЛ

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Испытания новой методики лечения коронавирусной инфекции начали российские ученые на базе НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского в Москве. Как сообщает департамент здравоохранения столицы, суть новой методики заключается в использовании гелия.

По решению врачей пациент в течение 15 минут дышит оксидом гелия, подогретым до 92 градусов. Увеличение кровотока в легких по замыслу авторов методики должно снижать сопротивление дыхательных путей, расслаблять гладкую мускулатуру и снижать активность вируса. При этом пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры. «Процедуру можно сравнить с посещением сауны», — указали в депздраве.

Там отметили, что эффективность применения гелия объясняется особым его свойством, позволяющим нормализовать газовый состав крови и восстанавливать кислотно-щелочное равновесие.

«Кроме того, гелий улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма, что крайне важно, поскольку нарушение микроциркуляции — одна из основных причин смертности от коронавируса», — отметили в депздраве.