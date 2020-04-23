Российские ученые решили опробовать гелий в лечении коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 22 апр, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 22 апр, 13:52
Банки нарастили кредитование компаний за март на 1 трлн руб. Финансы, 11:15 На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже Бизнес, 11:12 Олимпийский чемпион по хоккею заявил о желании стать президентом Чехии Спорт, 11:09 ЦБ допустил новый отток вкладов из банков из-за самоизоляции Финансы, 11:06 НХЛ допустила возобновление сезона на четырех аренах Спорт, 11:05 «Аэрофлот» сократит число рейсов по России в мае из-за падения спроса Бизнес, 11:00 Путин поручил кабмину утвердить программу ипотеки под 6,5% до 1 мая Общество, 10:58 В постпредстве ответили на блокировку российской декларации в ООН Политика, 10:54 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 апреля Общество, 10:52 Число погибших от COVID-19 в России достигло 555 человек Общество, 10:48 В Москве за сутки выявили менее 2 тыс. новых зараженных коронавирусом Общество, 10:47 Число заражений коронавирусом в России снизилось второй день подряд Общество, 10:45 Российские ученые решили опробовать гелий в лечении коронавируса Общество, 10:42 В кабинете вице-премьера Пермского края начались обыски Общество, 10:39
Пандемия коронавируса ,  
0 

Российские ученые решили опробовать гелий в лечении коронавируса

Оксид гелия позволяет без дискомфорта для пациента снижать активность вируса. Ученые при этом признают, что необходимое для работы оборудование технологически сложней и дороже аппаратов ИВЛ
Фото: Andrew Milligan / Getty Images
Фото: Andrew Milligan / Getty Images

Испытания новой методики лечения коронавирусной инфекции начали российские ученые на базе НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского в Москве. Как сообщает департамент здравоохранения столицы, суть новой методики заключается в использовании гелия.

По решению врачей пациент в течение 15 минут дышит оксидом гелия, подогретым до 92 градусов. Увеличение кровотока в легких по замыслу авторов методики должно снижать сопротивление дыхательных путей, расслаблять гладкую мускулатуру и снижать активность вируса. При этом пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры. «Процедуру можно сравнить с посещением сауны», — указали в депздраве.

Там отметили, что эффективность применения гелия объясняется особым его свойством, позволяющим нормализовать газовый состав крови и восстанавливать кислотно-щелочное равновесие.

«Кроме того, гелий улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма, что крайне важно, поскольку нарушение микроциркуляции — одна из основных причин смертности от коронавируса», — отметили в депздраве.

СК возбудил дело после поставки просроченных на 15 лет ИВЛ в больницу
Общество
Фото: Денис Гришкин / ТАСС

В ведомстве указали, что в эксперименте участвуют сотрудники НИИ им. Склифосовского, Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, сотрудники Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН и ООО «Медтехновации».

Как ранее рассказывал в интервью «Комсомольской правде» профессор кафедры госпитальной терапии НИИ имени Пирогова Александр Карабиненко, гелий уже несколько лет используется при лечении острых легочных заболеваний. Подобная методика, однако, используется только в специализированных клиниках, поскольку для нее нужно специальное оборудование.

«Эта установка гораздо технологически более сложная, чем аппараты искусственной вентиляции легких, поэтому обязательно нужны высококвалифицированные специалисты, которые умеют с ней обращаться. В специализированном центре такую процедуру провести можно, там, где налажена хорошая пульмонологическая помощь, но, думаю, что это не массовая технология», — указывал Карабиненко. Он также добавил, что оборудование для использования гелия дороже ИВЛ.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус
Материалы по теме
СК возбудил дело после поставки просроченных на 15 лет ИВЛ в больницу
Общество
Главврач больницы в Коммунарке озвучил статистику по больным на ИВЛ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter