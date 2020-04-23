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Собянин заявил об изменившемся подходе к контролю людей с пропусками

По словам мэра, у властей появилась возможность контролировать отдельные группы граждан, «к которым есть вопросы»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что автоматический контроль цифровых пропусков показал свою эффективность. По его словам, произошло небольшое снижение потока, а сама по себе подача заявок на электронные разрешения стала более дисциплинированной, сообщает «РИА Новости».

«Мы уже контролируем не в целом поток, а именно те группы, к которым есть вопросы. Это эффективная система, которая, надеюсь, будет распространяться и на соседние регионы», — отметил столичный мэр.

Собянин также добавил, что с момента ввода электронных пропусков неделю назад поток в городе снизился больше чем на 500 тыс. человек.

Система электронных пропусков была введена в столице 15 апреля. Для поездок на работу, в медицинское учреждение или в личных целях граждане должны подавать заявку на сайте мэрии. Разовые пропуска (например, для поездки на дачу) можно оформить два раза в неделю, а рабочие разрешения действуют до 30 апреля.

Пропуска с QR-кодами по примеру Подмосковья появятся в 21 регионе России
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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В мэрии пообещали контролировать водителей — нарушителей пропускного режима при помощи систем фотовидеофиксации. Что касается граждан, которые пользуются общественным транспортом, то их обязали оплачивать проезд исключительно картами «Тройка» и «Стрелка», номера которых должны быть привязаны к электронным пропускам.

Позже Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю Россию для сдерживания распространения коронавируса.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Собянин
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