Суд отправил под домашний арест адвоката Абызова и Улюкаева

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 апреля
USD ЦБ: 74,71 (+1) Quote, 16 апр, 12:53
Курс евро на 17 апреля
EUR ЦБ: 81,28 (+0,61) Quote, 16 апр, 12:53
Сколько стоит расшифровать геном человека и зачем это нужно Индустрия 4.0, 17:58  #дайджест: что произошло в моде за неделю Стиль, 17:55 Путин поручил проработать вопросы производства вакцины от коронавируса Общество, 17:54 Совфед одобрил перенос дня окончания Второй мировой со 2 на 3 сентября Общество, 17:46 MicroBT выпустила новые биткоин-майнеры Крипто, 17:32 Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair Бизнес, 17:31 В Подмосковье завели дело на сбежавшего из больницы зараженного COVID-19 Общество, 17:20 Акции Gilead взлетели на 12% на новостях об успехе в лечении COVID-19 Quote, 17:18 Собянин заявил о появившемся «запасе прочности» медсистемы Москвы Общество, 17:15 Роспотребнадзор заявил о 50% бессимптомных случаев заболевания COVID-19 Общество, 17:08 СМИ назвали дату старта следующего розыгрыша Лиги чемпионов Спорт, 17:05 Мурашко сообщил о начале доклинических испытаний вакцин от коронавируса Общество, 17:01 На пару очков впереди: как Warby Parker захватила рынок оптики Pro, 16:59 Умерла сыгравшая главную роль в фильме «Июльский дождь» актриса Уралова Общество, 16:46
Общество ,  
0 

Суд отправил под домашний арест адвоката Абызова и Улюкаева

Адвокат Александр Вершинин обвиняется в покушении на мошенничество с $300 тыс. Он сам и его защита не возражали против его домашнего ареста
Александр Вершинин (на фото справа) (Фото: пресс-служба Пресненского суда Москвы)

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Александра Вершинина, обвиняемого в покушении на мошенничество. (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили РБК в пресс-службе инстанции. Из-за мер по ограничению допуска в суды заседание проходило без слушателей и журналистов.

Рассмотрение ходатайства заняло у судьи Сергея Артемова несколько минут. Вершинин и его защита не возражали против его домашнего ареста, уточнили в пресс-службе. Ранее адвокат обвиняемого Алексей Кирсанов сообщил, что Вершинин частично признает вину.

Судья отметил, что вменяемое Вершинину преступление «совершено группой лиц, не все участники которой установлены», а также что адвокат «обладает обширными неформальными связями среди сотрудников правоохранительных органов». Суд учел, что Вершинин страдает рядом хронических заболеваний, но в ежедневных прогулках ему отказал.

О домашнем аресте Вершинина ходатайствовало Главное следственное управление СКР по Москве. Адвокаты согласно УПК входят в перечень спецсубъектов — в отношении них действует особый порядок возбуждения уголовного дела. В случае Вершинина соответствующее постановление должно быть подписано главой ГСУ по столице, обязанности которого сейчас исполняет Андрей Стрижов.

В Москве задержали адвоката Абызова и Улюкаева
Общество

Вершинин был задержан вечером в четверг, 16 апреля. Издание Baza сообщило, что его дело может быть связано с тем, что адвокат якобы пообещал за $300 тыс. добиться невозбуждения дела о занятии высшего положения в преступной иерархии (210.1 УК) против криминального авторитета Василия Христофорова (Васи Воскреса). В то же время источники «Коммерсанта» сообщили, что преследование Вершинина может быть связано с делом «вора в законе» Юрия Пичугина.

В деле Вершинина фигурирует сумма $300 тыс., сказал РБК его адвокат Алексей Кирсанов. «Сумма соответствует действительности», — сообщил он. Вместе с тем Кирсанов не смог пояснить, действительно ли преследование Вершинина связано с делами криминальных авторитетов Христофорова или Пичугина. «Мы находимся в самом начале предварительного расследования. Исходя из документов, которые я видел, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения, — отметил Кирсанов. — Могу сказать только, что обвинение никак не связано с его адвокатской деятельностью. Он никогда не оказывал юридических услуг фигурантам этой истории».

Вершинин согласился с обвинением в той части, что он «по просьбе своего знакомого согласился передать некую сумму денег неким людям», пояснил Кирсанов.

Он отказался уточнить, какое именно подразделение ФСБ занималось оперативной разработкой и задержанием Вершинина.

Вершинин в последние годы получил известность как адвокат, участвующий в защите по резонансным делам против крупных чиновников и бизнесменов, в том числе по делам о создании организованного преступного сообщества (ОПС). Среди его доверителей в последнее время были экс-министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, криминальный авторитет Олег Медведев (Шишканов), заочно арестованные совладельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы, экс-полковник СКР Михаил Максименко, которого осудили за получение взяток от окружения «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого). «Новая газета» называла Вершинина «близким товарищем» генерала ФСБ Олега Феоктистова, который считался одним из самых влиятельных офицеров спецслужбы.

Вершинин в разное время защищал владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, криминальных авторитетов Юрия Пичугина и Владимира Тюрина, банкира Евгения Двоскина и осужденного за стрельбу в супермаркете экс-майора МВД Дениса Евсюкова.

Автор: Маргарита Алехина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter