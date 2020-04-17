Суд отправил под домашний арест адвоката Абызова и Улюкаева

Адвокат Александр Вершинин обвиняется в покушении на мошенничество с $300 тыс. Он сам и его защита не возражали против его домашнего ареста

Александр Вершинин (на фото справа) (Фото: пресс-служба Пресненского суда Москвы)

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест адвоката Александра Вершинина, обвиняемого в покушении на мошенничество. (ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили РБК в пресс-службе инстанции. Из-за мер по ограничению допуска в суды заседание проходило без слушателей и журналистов.

Рассмотрение ходатайства заняло у судьи Сергея Артемова несколько минут. Вершинин и его защита не возражали против его домашнего ареста, уточнили в пресс-службе. Ранее адвокат обвиняемого Алексей Кирсанов сообщил, что Вершинин частично признает вину.

Судья отметил, что вменяемое Вершинину преступление «совершено группой лиц, не все участники которой установлены», а также что адвокат «обладает обширными неформальными связями среди сотрудников правоохранительных органов». Суд учел, что Вершинин страдает рядом хронических заболеваний, но в ежедневных прогулках ему отказал.

О домашнем аресте Вершинина ходатайствовало Главное следственное управление СКР по Москве. Адвокаты согласно УПК входят в перечень спецсубъектов — в отношении них действует особый порядок возбуждения уголовного дела. В случае Вершинина соответствующее постановление должно быть подписано главой ГСУ по столице, обязанности которого сейчас исполняет Андрей Стрижов.

Вершинин был задержан вечером в четверг, 16 апреля. Издание Baza сообщило, что его дело может быть связано с тем, что адвокат якобы пообещал за $300 тыс. добиться невозбуждения дела о занятии высшего положения в преступной иерархии (210.1 УК) против криминального авторитета Василия Христофорова (Васи Воскреса). В то же время источники «Коммерсанта» сообщили, что преследование Вершинина может быть связано с делом «вора в законе» Юрия Пичугина.

В деле Вершинина фигурирует сумма $300 тыс., сказал РБК его адвокат Алексей Кирсанов. «Сумма соответствует действительности», — сообщил он. Вместе с тем Кирсанов не смог пояснить, действительно ли преследование Вершинина связано с делами криминальных авторитетов Христофорова или Пичугина. «Мы находимся в самом начале предварительного расследования. Исходя из документов, которые я видел, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения, — отметил Кирсанов. — Могу сказать только, что обвинение никак не связано с его адвокатской деятельностью. Он никогда не оказывал юридических услуг фигурантам этой истории».

Вершинин согласился с обвинением в той части, что он «по просьбе своего знакомого согласился передать некую сумму денег неким людям», пояснил Кирсанов.

Он отказался уточнить, какое именно подразделение ФСБ занималось оперативной разработкой и задержанием Вершинина.

Вершинин в последние годы получил известность как адвокат, участвующий в защите по резонансным делам против крупных чиновников и бизнесменов, в том числе по делам о создании организованного преступного сообщества (ОПС). Среди его доверителей в последнее время были экс-министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, криминальный авторитет Олег Медведев (Шишканов), заочно арестованные совладельцы Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы, экс-полковник СКР Михаил Максименко, которого осудили за получение взяток от окружения «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого). «Новая газета» называла Вершинина «близким товарищем» генерала ФСБ Олега Феоктистова, который считался одним из самых влиятельных офицеров спецслужбы.

Вершинин в разное время защищал владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, криминальных авторитетов Юрия Пичугина и Владимира Тюрина, банкира Евгения Двоскина и осужденного за стрельбу в супермаркете экс-майора МВД Дениса Евсюкова.