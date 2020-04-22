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СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

Денис Волчек
Денис Волчек (Фото: Семен Лиходеев / Global Look Press)

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека. Об этом сообщает «Фонтанка» без ссылки на источник.

У него изъяли телефоны и компьютера, а затем политика увезли в Москву, утверждает издание. По данным «Фонтанки», задержание Волчека связано с уголовным делом, возбужденным Следственным комитетом в Москве.

Петербургское издание Neva.Today пишет, что силовики приехали к Волчеку днем 22 апреля в загородный дом. Как и «Фонтанка», оно утверждает, что операция проходила в условиях строгой секретности, а задержание связано с уголовным делом СК, но неизвестно, в чем именно подозревают Волчека.

Отец политика Геннадий Волчек заявил Znak.com, что ничего не знает о задержании сына.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ России.

Материал дополняется

Автор: Гаяна Демурина
При участии: Любовь Порываева
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