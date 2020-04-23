Число погибших от COVID-19 в России достигло 555 человек

За сутки в стране умерли 42 человека. Это стало минимальным показателем за последние несколько дней

Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

В России за последние сутки было выявлено 42 летальных случая, связанных с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперативного штаба. Общее число смертей от COVID-19 достигло 555 человек.

Суточное число летальных случаев снизилось впервые на этой неделе и стало минимальным с 18 апреля.

Накануне от последствий, связанных с коронавирусной инфекцией умерли 57 человек, что стало суточным рекордом.

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