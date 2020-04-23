Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

В письме Александру Бастрыкину они посчитали действия финских военных признаками геноцида

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Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».

Авторы письма указывают, что финны разделяли население Карелии по национальному признаку и занимались его истреблением, что носило признаки геноцида. По их словам, руководители оккупационного режима не были привлечены к ответственности, а имена совершавших преступления солдат и офицеров «сейчас назвать сложно».

РБК направил запрос в СК России.

В октябре прошлого года ФСБ опубликовала документы о шести концлагерях в Петрозаводске, в которых в годы войны содержались около 25 тыс. человек. Из них следовало, что заключенных избивали, морили голодом, заставляли работать на оккупационные власти.

По данным финских историков, только в Петрозаводске от голода и лишений в концлагерях умерли 4500 человек. В числе погибших было немало детей. Как отмечал глава финского проекта по изучению преступлений на территории советской Карелии Ларс Вестерлунд, причиной высокой смертности были действия лагерной администрации.

Осенью 1941 года значительная часть Карелии была оккупирована финской армией, воевавшей на стороне нацистской Германии. В июне 1944 году Петрозаводск был освобожден Красной армией, а спустя полтора месяца Финляндия вышла из войны.