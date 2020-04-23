Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 77,04 (+0,79) Quote, 22 апр, 13:52
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 83,68 (+1,07) Quote, 22 апр, 13:52
В Москве проведут пятую дезинфекцию улиц и дорог Общество, 09:55 В полицейской ассоциации назвали главную проблему во время пандемии Общество, 09:39 Маск раскритиковал идею Трампа о финансовой помощи нефтяникам Экономика, 09:35 Овечкин заявил о желании вернуться в Россию после окончания карьеры Спорт, 09:25 Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов Общество, 09:16 «Одноклассники» назвали популярные в период самоизоляции сервисы Технологии и медиа, 09:02 Как добиться роста бизнеса при помощи технологий. Онлайн-конференция 09:01 Delivery Club отчитался о двукратном росте выручки на фоне пандемии Общество, 09:01 «Динамо» сообщило о нахождении в искусственной коме чемпиона ОИ Мальцева Спорт, 08:53 В Госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19 Политика, 08:45 Создатель Bridgewater: треть населения Земли не влилась бы в нашу команду Pro, 08:31 Цена на нефть Brent выросла почти на 13% на фоне угроз США в адрес Ирана Экономика, 08:21 Чулпан Хаматова ответила критикам сериала о раскулачивании Общество, 08:09 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:03
Новости без коронавируса ,  
0 

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

В письме Александру Бастрыкину они посчитали действия финских военных признаками геноцида
Фото: Gabriel Hackett / Getty Images
Фото: Gabriel Hackett / Getty Images

Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».

Авторы письма указывают, что финны разделяли население Карелии по национальному признаку и занимались его истреблением, что носило признаки геноцида. По их словам, руководители оккупационного режима не были привлечены к ответственности, а имена совершавших преступления солдат и офицеров «сейчас назвать сложно».

РБК направил запрос в СК России.

Захарова отреагировала на отказ Варшавы отмечать конец немецкой оккупации
Политика

В октябре прошлого года ФСБ опубликовала документы о шести концлагерях в Петрозаводске, в которых в годы войны содержались около 25 тыс. человек. Из них следовало, что заключенных избивали, морили голодом, заставляли работать на оккупационные власти.

По данным финских историков, только в Петрозаводске от голода и лишений в концлагерях умерли 4500 человек. В числе погибших было немало детей. Как отмечал глава финского проекта по изучению преступлений на территории советской Карелии Ларс Вестерлунд, причиной высокой смертности были действия лагерной администрации.

Осенью 1941 года значительная часть Карелии была оккупирована финской армией, воевавшей на стороне нацистской Германии. В июне 1944 году Петрозаводск был освобожден Красной армией, а спустя полтора месяца Финляндия вышла из войны.

Авторы: Артем Филипенок, Екатерина Костина
Теги: Финляндия, Александр Бастрыкин, СКР
Материалы по теме
Финляндия и Россия приостановят железнодорожное сообщение
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter