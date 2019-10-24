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ФСБ впервые обнародовала данные о финских концлагерях в Карелии
В документах приведены данные о шести концлагерях на территории Петрозаводска, в которых содержались около 25 тыс. человек. Там описан распорядок дня узников, рассказывается об избиении заключенных

Управление ФСБ по Карелии впервые предоставило документы о финских концлагерях, которые действовали на территории Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны. Эти данные на своем сайте опубликовало «РИА Новости».

Из документов следует, что в Петрозаводске было шесть концлагерей, первый был образован 24 октября 1941 года. Всего в них содержалось около 25 тыс. заключенных. Приведены также фамилии тех, кто руководил лагерями, описаны случаи жестокого обращения с заключенными.

В концлагере № 2, который располагался в бывших домах завода «Северная точка», находилось до 2 тыс. человек, большинство — русские. Этот лагерь был обнесен колючей проволокой, днем охранялся по периметру двумя постами, ночью солдаты патрулировали территорию. Администрация состояла из начальника и его заместителя, военнослужащих финской армии. Кроме того, в лагере были комендант, экс-член ВКП(б), и переводчик. Старшие домов и квартир назначались из числа заключенных. Они следили за порядком и докладывали о происшествиях и нарушениях внутреннего режима начальнику лагеря.

Охрана лагеря состояла из 15 финнов. По словам переводчика, ее набирали из солдат, отпущенных с фронтов на отдых, которые потом снова возвращались в часть.

В документе также описан распорядок дня в концлагере. К семи утра заключенные должны были построены у ворот, откуда их по бригадам выводили на работу. Работа начиналась в восемь утра, обеденный перерыв длился 20–30 минут. Заключенные работали на Онежском заводе, хлебозаводе, восстанавливали электростанцию, обслуживали военную полицию и военнослужащих

В 16 часов работа заканчивалась, затем бригады конвоировали в лагерь. «После 18 часов всякое движение внутри лагеря прекращается. За этим строго следят старшие домов и квартир», — говорится в документе.

В лагере были введены телесные наказания, заключенных также заключали в карцер. «За малейшее нарушение лагерников избивают тросточками или резиновыми плетками», — сказано в документе.

В частности, приводится случай с мужчиной по фамилии Бриткин, которого направили на лесоразработки. Из-за плохих условий работы он заболел и обратился к врачу, однако тот избил заключенного до потери сознания и направил обратно в концлагерь. Через неделю мужчина умер, говорится в документе. Заключенным выдавали по 300 г хлеба и три куска сахара в сутки. «Причем норма выдается на двое суток сразу», — указано в документе.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ФСБ, концлагерь
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