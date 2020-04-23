Чулпан Хаматова ответила критикам сериала о раскулачивании

Актриса предложила авторам оскорблений в свой адрес за съемки в сериале «Зулейха открывает глаза» высказать ей «все гадости» и перевести деньги в благотворительный фонд

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что готова пообщаться в ходе онлайн-конференции с критиками сериала «Зулейха открывает глаза», в котором рассказывается о судьбе раскулаченных крестьян в Татарстане. Об этом она сообщила в прямом эфире Instagram-канала фонда «Подари жизнь».

«Давайте сделаем онлайн-конференцию, я с радостью в ней поучаствую. Вы плюнете мне в лицо, скажете все гадости, какие только хотели, но переведете деньги в фонд «Подари жизнь», — цитирует Хаматову «Комсомольская правда».

Фонд «Подари жизнь» был создан в 2006 году. Его задачей является сбор средств на лечение детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями, а также помощь клиникам, которые специализируются на этих проблемах.

Комментируя оскорбления в свой адрес, Хаматова поблагодарила своих критиков. По ее словам, благодаря этому она получила много добрых слов и поддержку. Актриса предположила, что негативная реакция части зрителей может быть связана с тем, что «сейчас люди находятся в стрессе и страхе».

«Эти годы — трагическая страница нашей истории. И никто не говорит, что мы Родину не любим. Это было. Было страшно», — заявила Хаматова.

Сериал «Зулейха открывает глаза» был снят по одноименной книге писательницы Гузель Яхиной. Его события начинаются в 1930 году в деревне в Татарстане. У крестьянки Зулейхи (ее сыграла Хаматова) в ходе раскулачивания убивают мужа, после чего ее саму отправляют в ссылку в Сибирь. С 13 апреля сериал начал показывать канал «Россия 1».

Уже после выхода фильма в эфир Хаматова рассказала в интервью телеканалу «Дождь», что в ее адрес начали поступать угрозы. «Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений [и обвинений] в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», — сказала она.

18 апреля Духовное собрание мусульман России потребовало извинений от создателей сериала за то, что в картине в качестве имен политических заключенных были использованы имена представителей мусульманского духовенства. Глава организации Альбир Крганов назвал это «ошибкой конкретных людей».