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Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях

В организации увидели сходство в именах репрессированных персонажей с именами российских представителей мусульманского духовенства. Подобное в сообществе восприняли за оскорбление и попросили извиниться перед «уважаемыми муфтиями»
Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Создатели телевизионного сериала «Зулейха открывает глаза» обязаны принести извинения за то, что в картине в качестве имен политических заключенных были использованы имена российских представителей мусульманского духовенства. Об этом ТАСС заявил председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

«Имена и фамилии муфтиев — это имена очень известных в мусульманском мире религиозных деятелей, и исторических, и ныне живущих. <...> Наше сообщество это восприняло как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь», — пояснил позицию Крганов.

По его словам, люди, которые «допустили эту оплошность», должны извиниться перед мусульманским сообществом и лично перед «уважаемыми муфтиями».

При этом он отметил, что произошедшее никак не связано с государственной политикой. «В России выстроены хорошие взаимоотношения между разными народами, об этом очень часто говорят глава государства [Владимир Путин] и другие органы власти. <...> Это просто ошибка конкретных людей», — добавил муфтий.

Чулпан Хаматова сообщила об оскорблениях из-за сериала о раскулачивании
Общество

Как отмечает агентство, в сериале в качестве имен репрессированных были перечислены, в частности, имена председателя Центрального духовного управления мусульман России, верховного муфтия страны Талгата Таджуддина, председателя Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России, муфтия Равиля Гайнутдина, а также татарского богослова XIX века Шигабутдина Марджани и др.

Сериал «Зулейха открывает глаза» снят по одноименному роману Гузель Яхиной. Картина состоит из восьми серий. Ее показ начался 13 апреля на телеканале «Россия 1». Заключительный эпизод должен выйти в эфир 22 апреля. Режиссером сериала выступил Егор Анашкин, а сценаристами — Анна Аносова, Лариса Леоненко и Василий Павлов.

16 апреля исполнительница главной роли Чулпан Хаматова сообщила, что из-за работы в этом проекте ей начали массово поступать оскорбления. «Я сейчас за этот сериал получаю такое количество проклятий и такое количество оскорблений [и обвинений] в том, что я не люблю свою родину, в том, что я оскверняю память о своей родине. Имеется в виду не только Татарстан, но и история современной России», — сказала она. По ее словам, описание событий в сериале отличается от парадигмы, которую зачастую придерживались при обучении в школе.

Автор: Михаил Юшков
Теги: телесериал, Чулпан Хаматова, муфтий, публичные извинения
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Чулпан Хаматова сообщила об оскорблениях из-за сериала о раскулачивании
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