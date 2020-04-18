Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях

В организации увидели сходство в именах репрессированных персонажей с именами российских представителей мусульманского духовенства. Подобное в сообществе восприняли за оскорбление и попросили извиниться перед «уважаемыми муфтиями»

Председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Создатели телевизионного сериала «Зулейха открывает глаза» обязаны принести извинения за то, что в картине в качестве имен политических заключенных были использованы имена российских представителей мусульманского духовенства. Об этом ТАСС заявил председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

«Имена и фамилии муфтиев — это имена очень известных в мусульманском мире религиозных деятелей, и исторических, и ныне живущих. <...> Наше сообщество это восприняло как оскорбление, потому что это список политзаключенных, их якобы отправляют в Сибирь», — пояснил позицию Крганов.

По его словам, люди, которые «допустили эту оплошность», должны извиниться перед мусульманским сообществом и лично перед «уважаемыми муфтиями».

При этом он отметил, что произошедшее никак не связано с государственной политикой. «В России выстроены хорошие взаимоотношения между разными народами, об этом очень часто говорят глава государства [Владимир Путин] и другие органы власти. <...> Это просто ошибка конкретных людей», — добавил муфтий.