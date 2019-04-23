Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова

По словам вдовы политика, ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству Вороненкова. В Генпрокуратуре Украины (ГПУ) считают иначе и подчеркивают, что версия следствия основана на доказательствах.

Мария Максакова (Фото: Александр Шалгин / ТАСС)

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua. О таких же показаниях Максаковой пишет и украинское издание Цензор.нет.

«Я считаю, что Тюрин Владимир Анатольевич не имеет к убийству Вороненкова Дениса Николаевича никакого отношения», — сказала она. Причастными к преступлению Максакова назвала Дениса Панаитова и Виталия Качура.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что версия о причастности Тюрина к убийству Вороненкова основана на «доказательствах, собранных следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», передает «Украинская правда».

По ее словам, в надзорном ведомстве удивлены новыми показаниями Максаковой и ранее вдова Вороненкова не говорила следователям о непричастности Тюрина к преступлению.