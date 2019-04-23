Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,69 -0,13 EUR Бирж. 71,50 -0,33 Brent 74,50 +0,55% USD Нал. 64,34 62,88 EUR Нал. 72,12 70,88 USD ЦБ 63,79 +0 EUR ЦБ 71,75 +0,02 EUR/USD 1,1224 -0,0032 BTC/USD Бирж. 5 595,60 +177,80 IMOEX 2 587,48 +0,11% RTSI 1 277,71 +0,17% DJIA 26 654,46 +0,54% Nasdaq 8 120,32 +1,31%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Kraft Heinz $40 (+20,3%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+20,3%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 63,79 (0) Quote, 23 апр, 13:21
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 71,75 (+0,02) Quote, 23 апр, 13:21
Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука Общество, 00:50 Зять Трампа сравнил ущерб США от доклада Мюллера и вмешательства России Политика, 00:44 Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить РБК и Philips, 00:18 СМИ назвали дату последнего концерта Зеленского перед инаугурацией Политика, 00:01 Росстат внедрит новый международный метод измерения бедности Экономика, 00:00 Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова Общество, 23 апр, 23:42 На Марсе впервые зафиксировали землетрясение Общество, 23 апр, 23:26 Бастрыкин объяснил мотивы керченского стрелка Общество, 23 апр, 23:05 В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция Общество, 23 апр, 22:57 Минюст попросил США вернуть летчика Ярошенко в Россию Политика, 23 апр, 22:37 Мэй вслед за Меркель и Столтенбергом пригласила Зеленского в гости Политика, 23 апр, 22:28 Появились фото с церемонии спуска на воду подлодки для «Посейдона» Общество, 23 апр, 22:21 Зидан попросил руководство «Реала» продать вратаря сборной Бельгии Спорт, 23 апр, 22:10 Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе Общество, 23 апр, 22:08
Убийство Вороненкова ,  
0 
Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова
По словам вдовы политика, ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству Вороненкова. В Генпрокуратуре Украины (ГПУ) считают иначе и подчеркивают, что версия следствия основана на доказательствах.
Мария Максакова (Фото: Александр Шалгин / ТАСС)

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua. О таких же показаниях Максаковой пишет и украинское издание Цензор.нет.

«Я считаю, что Тюрин Владимир Анатольевич не имеет к убийству Вороненкова Дениса Николаевича никакого отношения», — сказала она. Причастными к преступлению Максакова назвала Дениса Панаитова и Виталия Качура.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что версия о причастности Тюрина к убийству Вороненкова основана на «доказательствах, собранных следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», передает «Украинская правда».

Общество
Суд арестовал подозреваемого в похищении фигуранта дела Вороненкова

По ее словам, в надзорном ведомстве удивлены новыми показаниями Максаковой и ранее вдова Вороненкова не говорила следователям о непричастности Тюрина к преступлению.

Панаитов — бывший начальник отдела Следственного комитета Одинцовского района Московской области. В октябре 2018-го Максакова рассказала, что вместе с мужем они сначала снимали у Панаитова квартиру в Киеве, а затем заключили соглашение об обмене недвижимостью — Максакова переписала на него свою квартиру в Москве, а он должен был отдать ей квартиру в Киеве.

По словам вдовы Вороненкова, своей части сделки Панаитов не выполнил, а права на квартиру в Москве перешли к нему 22 марта 2017-го, за день до убийства экс-депутата. «Я полтора месяца настаивала на том, что именно у него был мотив для убийства», — говорила она изданию «Гордон».

Фотогалерея 
Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве

Вороненкова застрелили 23 марта 2017 года рядом с отелем в центре Киева. Охранник экс-депутата ранил стрелка и тот скончался в больнице. В Генпрокуратуре Украины заявляли, что организатором преступления является бывший гражданский муж Максаковой — Тюрин. В октябре 2017-го Максакова утверждала, что знакома с выводами следствия о причастности Тюрина к убийству, отметив, что «есть доказанные эпизоды» и «ни остается никаких сомнений ни о чем».Сам он свою причастность отрицает.

Теги: Мария Максакова, Денис Вороненков
Материалы по теме
Суд арестовал подозреваемого в похищении фигуранта дела Вороненкова
Общество
СМИ узнали о задержании возможного похитителя фигуранта дела Вороненкова
Общество
Киев прокомментировал данные о похищении фигуранта «дела Вороненкова»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter