Максакова отвергла версию Киева об организаторе убийства Вороненкова

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила в суде, что к убийству ее мужа не причастен ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин, видеозапись ее заявления опубликовало издание Strana.ua. О таких же показаниях Максаковой пишет и украинское издание Цензор.нет.
«Я считаю, что Тюрин Владимир Анатольевич не имеет к убийству Вороненкова Дениса Николаевича никакого отношения», — сказала она. Причастными к преступлению Максакова назвала Дениса Панаитова и Виталия Качура.
Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец заявила, что версия о причастности Тюрина к убийству Вороненкова основана на «доказательствах, собранных следствием относительно исполнителей, организаторов и заказчика этого убийства», передает «Украинская правда».
По ее словам, в надзорном ведомстве удивлены новыми показаниями Максаковой и ранее вдова Вороненкова не говорила следователям о непричастности Тюрина к преступлению.