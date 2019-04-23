Минпросвещения изменит содержание аттестата для выпускников школ

В аттестатах о среднем образовании должны появиться сведения о том, какие языки изучал школьник и какой язык он изучал в качестве родного

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Министерство просвещения намерено изменить содержание аттестатов об общем образовании и среднем общем образовании. Об этом, как передает ТАСС, сообщил директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения Сергей Пилипенко.

По словам Пилипенко, в аттестаты внесут сведения о том, какие языки изучал выпускник и какой язык он изучал в качестве родного. «В бланке приложения указывается сведения о результатах освоения выпускником образовательных программ соответствующего уровня. В названии учебного предмета родной язык и родная литература уточняется записью, какой родной или иностранный язык изучался выпускником», — рассказал чиновник.

Пилипенко уточнил, что министерство уже подготовило соответствующий приказ.

Сейчас, рассказал глава департамента, в стране изучается 81 язык из числа родных языков России.

В сентябре 2018 года Министерство просвещения предложило учитывать результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов. Ведомство предложило выдавать аттестаты с отличием только тем выпускникам, которые набрали не менее 70 баллов на двух обязательных ЕГЭ по русскому языку и математике. Для того чтобы получить обычный аттестат, выпускникам будет достаточно сдать ЕГЭ с минимальным количеством баллов.