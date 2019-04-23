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Следователи допросят Закаева по делу об убийстве Политковской

Следователи допросят одного из руководителей чеченских сепаратистов, обвиняющихся в причастности к деятельности террористических группировок, Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката потерпевших Анна Ставицкая.

По ее словам, Закаева должны были допросить еще в 2012 году или еще раньше.

«Мы его сами допросили и представили следствию его опрос, и просили его допросить с помощью международного правового запроса, следствие это ходатайство удовлетворило», — сказала защитница.

Ставицкая добавила, что его допросили на территории Великобритании. Собеседница агентства заверила, что Закаев к убийству Анны Политковской не причастен, однако может помочь следствию.

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Анна Политковская — автор журналистских расследований о нарушениях прав человека во время и после окончания Второй чеченской кампании. Ее застрелили 7 октября 2006 года в лифте своего дома на Лесной улице в Москве. Мотивом убийства следствие официально назвало ее профессиональную деятельность.

В 2014 году за организацию и исполнение убийства осудили шестерых: Лом-Али Гайтукаева, Рустама, Джабраила и Ибрагима Махмудовых, а также сотрудников полиции Сергея Хаджикурбанова и Дмитрия Павлюченкова. Организатором убийства признали Гайтукаева, исполнителем — Махмудова. Оба получили пожизненные сроки, остальные — от 11 до 20 лет колонии. Гайтукаев в 2017 году умер в колонии. Заказчик убийства за годы следствия найден не был.

Теги: Анна Политковская, расследование, Ахмед Закаев, допрос, Убийство
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