Следователи допросят Закаева по делу об убийстве Политковской

Следователи допросят одного из руководителей чеченских сепаратистов, обвиняющихся в причастности к деятельности террористических группировок, Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката потерпевших Анна Ставицкая.

По ее словам, Закаева должны были допросить еще в 2012 году или еще раньше.

«Мы его сами допросили и представили следствию его опрос, и просили его допросить с помощью международного правового запроса, следствие это ходатайство удовлетворило», — сказала защитница.

Ставицкая добавила, что его допросили на территории Великобритании. Собеседница агентства заверила, что Закаев к убийству Анны Политковской не причастен, однако может помочь следствию.