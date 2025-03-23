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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ обстреляли машину развозившего хлеб главы Беловского района

Сюжет
Военная операция на Украине
Николай Волобуев сам доехал до больницы, его жизни ничего не угрожает
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Вооруженные силы Украины обстреляли автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, который развозил хлеб местным жителям. Об этом сообщил в телеграм-канале главы Курской области Александр Хинштейн.

«Сейчас жизни главы ничего не угрожает: с акубаротравмой он доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. От транспортировки в Курскую областную больницу отказывался. Оперативно связался с ним, потребовал, чтобы он в обязательном порядке прошел полное обследование», — сообщил Хинштейн.

По его словам, Волобуев регулярно навещает жителей Беловского района и помогает им. В момент атаки он приехал передать хлеб оставшимся там людям. В результате атаки его автомобиль получил серьезные повреждения.

Хинштейн добавил, что глава района планирует выйти на работу завтра, 24 марта, несмотря на полученную травму.

Хинштейн сообщил об ударе дрона по больнице в Курской области
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее Хинштейн сообщил, что в Курской области при подрыве мины погиб 51-летний житель Обоянского района. По предварительным данным, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане. 

Беловский район Курской области граничит с Суджанским районом.  В ряд населенных пунктов на его территории закрыт въезд.

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Курская область ВСУ Украина обстрел Александр Хинштейн
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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