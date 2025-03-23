ВСУ обстреляли машину развозившего хлеб главы Беловского района

Николай Волобуев сам доехал до больницы, его жизни ничего не угрожает

Фото: Hinshtein / Telegram

Вооруженные силы Украины обстреляли автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева, который развозил хлеб местным жителям. Об этом сообщил в телеграм-канале главы Курской области Александр Хинштейн.

«Сейчас жизни главы ничего не угрожает: с акубаротравмой он доехал до Беловской ЦРБ, где его осмотрели медики. От транспортировки в Курскую областную больницу отказывался. Оперативно связался с ним, потребовал, чтобы он в обязательном порядке прошел полное обследование», — сообщил Хинштейн.

По его словам, Волобуев регулярно навещает жителей Беловского района и помогает им. В момент атаки он приехал передать хлеб оставшимся там людям. В результате атаки его автомобиль получил серьезные повреждения.

Хинштейн добавил, что глава района планирует выйти на работу завтра, 24 марта, несмотря на полученную травму.

Ранее Хинштейн сообщил, что в Курской области при подрыве мины погиб 51-летний житель Обоянского района. По предварительным данным, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане.

Беловский район Курской области граничит с Суджанским районом. В ряд населенных пунктов на его территории закрыт въезд.