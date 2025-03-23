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Военная операция на Украине ,  
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Мужчина погиб в Курской области при взрыве мины «Колокольчик»

Сюжет
Военная операция на Украине
Мина &laquo;Колокольчик&raquo;
Мина «Колокольчик» (Фото: nstarikov_club / VK)

Мужчина погиб при взрыве мины «Колокольчик», когда собирал металлолом в Обоянском районе Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что погибший — 51-летний житель Обоянского района. По предварительным данным, мужчина собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане.

Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и заверил, что ей будет оказана вся необходимая помощь. По словам врио губернатора, в граничащем с населенным пунктом Беловском районе местность обследовали саперы. Он также призвал местных жителей не брать в руки найденные на улице подозрительные предметы.

Мина типа «Колокольчик» напоминает цоколь от лампочки или сам колокольчик. К ней прицеплена лента. Если задеть ленточку или сам «цоколь», это может привести к детонации заряда.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Кроме того, Минздрав России в телеграм-канале сообщил, что в результате атаки украинских дронов на автомобиль скорой помощи в Пологовском округе Запорожской области погибла фельдшер 1971 года рождения. В момент атаки бригада скорой ехала по вызову к пациенту, пояснили в министерстве.

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Теги
Курская область Александр Хинштейн мина Запорожская область
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