Хинштейн сообщил об ударе дрона по больнице в Курской области

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Украинский беспилотник атаковал больницу в Хомутовском районе Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ», — написал он в своем телеграм-канале.

У здания пострадал фасад, также были разбиты окна на первом и втором этажах.

По информации Хинштейна, погибших и раненых нет. «Убедительно прошу всех не возвращаться в приграничье, пока там не будет полностью безопасно!» — призвал врио губернатора жителей региона.

16 марта в Курской области 27 дронов сбили над Железногорском. Из-за упавших обломков загорелись автовокзал и частный гараж, рассказал тогда Хинштейн. Кроме того, неразорвавшуюся часть беспилотника обнаружили на территории завода «Вагонмаш», никто не пострадал.