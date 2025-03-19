 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Хинштейн сообщил об ударе дрона по больнице в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украинский беспилотник атаковал больницу в Хомутовском районе Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Украинский FPV-дрон ударил по зданию Хомутовской ЦРБ», — написал он в своем телеграм-канале.

У здания пострадал фасад, также были разбиты окна на первом и втором этажах.

По информации Хинштейна, погибших и раненых нет. «Убедительно прошу всех не возвращаться в приграничье, пока там не будет полностью безопасно!» — призвал врио губернатора жителей региона.

Минобороны сообщило о 57 перехваченных над Россией дронах
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

16 марта в Курской области 27 дронов сбили над Железногорском. Из-за упавших обломков загорелись автовокзал и частный гараж, рассказал тогда Хинштейн. Кроме того, неразорвавшуюся часть беспилотника обнаружили на территории завода «Вагонмаш», никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Назначена дата новых переговоров России и США

Трамп высказался о сближении России и Китая. Видео

Кремль рассказал об итогах разговора Путина и Трампа. Полный текст сообщения

Назначена дата обмена пленными России и Украины

Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Nvidia представила робота в стиле дроидов из «Звездных войн»

Канцлер Германии прокомментировал переговоры Путина и Трампа

Макрон призвал Европу вооружаться

В Турции задержан главный оппонент Эрдогана

Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Александр Хинштейн ВСУ Курская область дроны беспилотники
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило о 57 перехваченных над Россией дронах
Политика
Хинштейн рассказал о последствиях атаки дронов в Железногорске
Политика
На нефтебазе на Кубани возник пожар после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 87,57 (-3,27) Инвестиции, 18 мар, 18:21 Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 81,5 (-2,8) Инвестиции, 18 мар, 18:21
Шестеро пожарных пострадали при тушении гаража в Комсомольске-на-АмуреОбщество, 13:21
Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбищеОбщество, 13:19
Дегтярев заявил о проработке идеи матчей между игроками НХЛ и КХЛСпорт, 13:19
Минобороны сообщило об уничтожении своих дронов после приказа ПутинаПолитика, 13:19
Венгрия отправит в Казахстан 150 лошадей ПржевальскогоОбщество, 13:19
Зеленский анонсировал разговор с ТрампомПолитика, 13:10
Как компании и ИП вредят себе, пытаясь сэкономить на налогахPro, 13:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Найденная в Ачинске девушка заявила, что следовала командам мошенниковОбщество, 13:03
ZachXBT: криптоиндустрия не справляется со взломами самостоятельноКрипто, 13:03
Mercedes-Benz решил снять с производства машины A-ClassАвто, 13:02
Таможенники в Шереметьево пресекли контрабанду наркотиков из ТурцииОбщество, 13:02
Союз потребителей сообщил о канцерогенах и кишечной палочке в приправахОбщество, 13:00
«Молниеносность тут не сработает». ИноСМИ о разговоре Путина и ТрампаПолитика, 13:00
Какие стереотипы мешают предпринимателям выйти на китайский рынокРБК и ВТБ, 12:59