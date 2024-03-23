Минздрав Подмосковья обновил список погибших при теракте в «Крокусе»
Минздрав Подмосковья опубликовал обновленный список жертв теракта в «Крокусе»
Минздрав Московской области обновил список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», в него включен 41 человек, документ опубликован на сайте ведомства.
Ранее в Следственном комитете сообщали о 93 погибших.
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