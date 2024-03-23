 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в «Крокусе»

В Минздраве сообщили об оказании помощи 107 пострадавшим при теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
107 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» находятся в стационарах, 16 из них, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии, еще 44, в том числе двое детей, — в тяжелом, сообщили в Минздраве. В СК сообщали о 115 погибших
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Стационарную медицинскую помощь оказывают 107 пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле», состояние 16 из них крайне тяжелое, еще 44 — тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По его словам, всего пострадали в том числе четверо детей, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в тяжелом.

Восемь человек выписали в удовлетворительном состоянии, 32 пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно, добавил Кузнецов.

Вопрос об оказании помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» взял на личный контроль глава Минздрава Михаил Мурашко.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта — неизвестные ворвались в здание и расстреляли находящихся там людей, а затем подожгли помещения и сбежали. По данным подмосковного Минздрава, погиб 41 человек, пострадал как минимум 121. В СК заявляли о 115 жертвах и предупреждали, что это число «еще возрастет». Там также назвали причинами гибели людей огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. СК возбудил дело по ст. 205 УК (теракт).

Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Днем 23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек. По его словам, четверо из них принимали непосредственное участие в теракте в «Крокус Сити Холле» и были найдены в Брянской области. Как сообщили в ФСБ, они планировали перейти границу с Украиной.

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС опубликовало фото и видео с разбором завалов в «Крокусе»

Следователи обнаружили оружие и боеприпасы на месте трагедии

Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Опубликован список погибших в теракте

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Россия Минздрав Московская область Москва теракт Крокус Сити Холл
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 22 мар, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 22 мар, 16:14
Все футбольные матчи 24-го тура Первой лиги перенесли из-за теракта Спорт, 13:52
МВД Таджикистана заявило о непричастности троих граждан к теракту Общество, 13:42
Появилось видео допроса подозреваемого в нападении на «Крокус» Политика, 13:35
В Кузбассе объявили трехдневный траур после теракта в «Крокусе» Общество, 13:31
Воробьев заявил об угрозе обрушения потолка в «Крокус Сити Холле» Политика, 13:15
Сборная России по футболу сдаст кровь для пострадавших в «Крокусе» Спорт, 13:06
СК попросил очевидцев предоставить информацию о теракте в «Крокусе» Общество, 13:06
МЧС показало видео разбора завалов в «Крокус Сити Холле» Общество, 13:04
Число погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 115 человек Общество, 12:59
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в «Крокусе» Общество, 12:57
Воробьев предупредил о значительном росте числа жертв теракта в «Крокусе» Политика, 12:52
Путин и Лукашенко выразили готовность вместе бороться с терроризмом Политика, 12:41
Душанбе заявил о контакте с Москвой из-за нападения на «Крокус» Политика, 12:38
Как спасатели разбирают завалы в «Крокус Сити Холле». Видео Общество, 12:25