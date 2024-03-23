В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в «Крокусе»
Стационарную медицинскую помощь оказывают 107 пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле», состояние 16 из них крайне тяжелое, еще 44 — тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.
По его словам, всего пострадали в том числе четверо детей, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в тяжелом.
Восемь человек выписали в удовлетворительном состоянии, 32 пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно, добавил Кузнецов.
Вопрос об оказании помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» взял на личный контроль глава Минздрава Михаил Мурашко.
погиб 41 человек, пострадал как минимум 121. В СК заявляли о 115 жертвах и предупреждали, что это число «еще возрастет». Там также назвали причинами гибели людей огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. СК возбудил дело по ст. 205 УК (теракт).
Днем 23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек. По его словам, четверо из них принимали непосредственное участие в теракте в «Крокус Сити Холле» и были найдены в Брянской области. Как сообщили в ФСБ, они планировали перейти границу с Украиной.
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