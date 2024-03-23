В Минздраве сообщили об оказании помощи 107 пострадавшим при теракте в «Крокусе»

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в «Крокусе»

107 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» находятся в стационарах, 16 из них, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии, еще 44, в том числе двое детей, — в тяжелом, сообщили в Минздраве. В СК сообщали о 115 погибших

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Стационарную медицинскую помощь оказывают 107 пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле», состояние 16 из них крайне тяжелое, еще 44 — тяжелое, передает ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

По его словам, всего пострадали в том числе четверо детей, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, еще двое — в тяжелом.

Восемь человек выписали в удовлетворительном состоянии, 32 пострадавшим оказали медицинскую помощь амбулаторно, добавил Кузнецов.

Вопрос об оказании помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле» взял на личный контроль глава Минздрава Михаил Мурашко.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта — неизвестные ворвались в здание и расстреляли находящихся там людей, а затем подожгли помещения и сбежали. По данным подмосковного Минздрава, погиб 41 человек, пострадал как минимум 121. В СК заявляли о 115 жертвах и предупреждали, что это число «еще возрастет». Там также назвали причинами гибели людей огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. СК возбудил дело по ст. 205 УК (теракт).

Днем 23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек. По его словам, четверо из них принимали непосредственное участие в теракте в «Крокус Сити Холле» и были найдены в Брянской области. Как сообщили в ФСБ, они планировали перейти границу с Украиной.