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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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МЧС опубликовало список 99 пострадавших при теракте в «Крокусе»

МЧС опубликовало список 99 пострадавших при нападении на «Крокус Сити Холл»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Список ведомства размещен по состоянию на 04:00 мск. По данным, СК погибли более 60 человек. Глава Минздрава сообщал о 115 госпитализированных

МЧС на своем сайте опубликовало список 99 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье.

«Список пострадавших в Московской области по состоянию на 04:00», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, при нападении на концертный зал погибли более 60 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек, включая пятерых детей. По его словам, один ребенок и 60 взрослых — в тяжелом состоянии.

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших: в первой версии было 37 имен, вторую расширили до 145 (в нем есть и направленные в московские больницы). При этом в обновленной версии списка есть повторы. Позднее департамент здравоохранения Москвы разместил список 80 раненых, которые были доставлены в столичные больницы.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Неизвестные напали на «Крокус» перед концертом группы «Пикник». По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в концертный зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. После этого в здании начался пожар. Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте (ст. 205 УК). В Кремле сообщили, что руководители ФСБ, СК, Росгвардии, МЧС, Минздрава доложили Владимиру Путину о теракте.

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«Крокус Сити Холл» теракт МЧС пострадавшие
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