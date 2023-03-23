На Ярославском моторном заводе начался пожар

На месте работают пожарные, они вывели из горящего строения на территории ЯМЗ семь человек. Пострадавших нет, пожар удалось локализовать

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

На территории Ярославского моторного завода (ЯМЗ) произошел пожар, пострадавших нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Пожарные подразделения выехали по сигналу автоматической пожарной сигнализации <...>. По прибытии первых подразделений на месте наблюдался густой черный дым в трехэтажном административном здании», — сказали в ведомстве, отметив, что возгорание произошло по адресу завода на проспекте Октября, 75.

По данным на настоящее время, пострадавших нет, семь человек были выведены из горящего здания. Пожарные ведут поиски очага возгорания.

Агентство «РИА Новости», также со ссылкой на пресс-службу МЧС, сообщает о возгорании в административном здании на территории ЯМЗ.

Портал «Ярновости» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что пожар начался в литейном цехе № 6. «Судя по всему, первой воспламенилась электрическая подстанция. Открытого горения на месте нет, обошлось без пострадавших», — отмечает портал.

МЧС Ярославской области в телеграм-канале сообщает о локализации пожара на заводе. «По уточненной информации, происходит горение трансформаторного масла на площади 30 кв. м. Из горящего здания пожарными спасены семь человек, еще 218 человек эвакуированы администрацией объекта. В настоящее время пожар локализован», — говорится в сообщении.

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В областном МЧС подтвердили, что пожар произошел на территории ЯМЗ, задымление наблюдалось в трехэтажном административном здании. На место были направлены 15 единиц техники и 52 специалиста противопожарной службы.