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В Подмосковье произошел пожар на химзаводе

В подмосковном Долгопрудном загорелась цистерна на химзаводе
Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области

В Долгопрудном возник пожар на химическом заводе, ему присвоен третий ранг сложности; По данным Telegram-канала 112 и «Интерфакса», на предприятии «Тонкий органический синтез» загорелись цистерны, пострадал один человек.

«На данный момент есть информация, что горит емкость с маслом, есть один пострадавший, подробности пока уточняются», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Как позже сообщил ТАСС представитель экстренных служб, площадь возгорания составила 50 квадратных метров, пожар локализован. На сайте МЧС уточняется, что в тушении принимают участие пять единиц техники и 19 человек.

АО «Тонкий органический синтез» — одно из старейших российских предприятий, работающих в сфере химической промышленности с 1937 года. Завод, в том числе, выпускает полупродукты и химикаты для медицинской, фармацевтической и парфюмерной промышленности. В 2019 году предприятие «было продано частному профильному инвестору, после чего началась реновация производственных мощностей», говорится на сайте АО «ТОС».

Теги
Пожар Долгопрудный химический завод Подмосковье
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0%
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