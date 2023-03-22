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В Новой Москве семья из четырех человек погибла при пожаре
Прокуратура: семья из четырех человек погибла при пожаре в Новой Москве
В поселении Вороновское в Новой Москве ночью произошел пожар, погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей, сообщается на сайте столичной прокуратуры.
Погибли женщина 1996 года рождения, мужчина 1992 года рождения и их дети — девочка 2019 года рождения и мальчик 2020 года рождения, причина пожара пока неясна.
Заведено дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК), грозящее заключением на срок до семи лет, расследование контролируется прокуратурой.
Как пишет телеграм-канал Baza, пожар произошел в двухквартирном доме, жители соседней квартиры смогли покинуть здание самостоятельно, возгорание распространилось на площади 80 кв. м.