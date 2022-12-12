В России вырос спрос на курсы сестер милосердия и тактической медицины

На курсах сестер милосердия и в центрах по подготовке медсестер рост спроса оценили в три-четыре раза и более. Особенно популярными оказались курсы по тактической медицине

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Спрос на прохождение курсов сестер милосердия, первой помощи и тактической медицины (оказания медицинской помощи в боевых условиях и часто — немедицинским персоналом) вырос в несколько раз, рассказали РБК в центрах, предлагающих обучение по данным направлениям.

В компании SurvMed рост запросов и заказов в целом по всей сфере оценили «примерно в 70 раз и выше». «С началом СВО с февраля — рост от трех до пяти раз, далее до семи-восьми по сравнению с базовым показателем. С началом мобилизации в 70+ соответственно», — сообщили в компании.

«По сравнению с прошлым годом клиентов на курсах первой помощи стало больше в два-три раза, на курсах тактической медицины — увеличение до пяти раз», — сообщили РБК в учебном центре Paramedic 112. Дополнительно число клиентов возросло именно в конце сентября, когда началась частичная мобилизация, отметили в центре.

«Люди приходили и напрямую говорили: нас на днях призывают, обучите нас хоть чему-нибудь. Но сейчас заметен резкий отскок и по базовым курсам, и по тактической медицине», — добавили в Paramedic 112.

На курсах первой помощи обучают действиям, которые нужно выполнять до приезда скорой помощи. На курсах тактической медицины иная специфика: там учат, как оказывать помощь в тактических условиях (бой, стрельба, взрывы и т.д.), когда квалифицированные медики почти не могут добраться до пострадавшего.

В «Учебном центре тактической медицины» РБК сообщили, что в период, когда в стране проходила частичная мобилизация, «поток желающих был огромный, увеличился в четыре раза». Пик спроса пришелся на октябрь, а после объявления об окончании мобилизации он упал до уровня до начала спецоперации на Украине.

Руководитель компании Risk Training Юрий Чуприна также сообщил примерно о четырехкратном росте спроса на курсы по тактической медицине в этом году по сравнению с прошлым с пиком в октябре. Как отметил Чуприна, основной запрос был от крупных корпоративных заказчиков, но часто обращались и семейные пары, чтобы вместе тренироваться.

Группа компаний (ГК) «Калашников» тоже отметила «ажиотаж» в связи с объявлением мобилизации. «Желающих стало больше в разы, в августе—ноябре — в десять раз по сравнению с прошлым годом», — сказали в ГК. Среди обучающихся были и военные, и медики.

Пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности РПЦ Василий Рулинский рассказал, что на запущенные в мае этого года курсы по уходу за ранеными «только за первый месяц после старта набора записались больше тысячи человек в Москве», много заявок поступило и после начала мобилизации. С мая по декабрь обучение прошли почти 550 человек, выпускники выезжают для помощи раненым в Донбассе и ухаживают за больными в военных госпиталях, добавил Рулинский.