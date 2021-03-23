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В России введут новый порядок защиты диссертаций

Соискателям степеней кандидата и доктора наук разрешат представлять в качестве публикаций те, что зафиксированы в международных базах научных данных, а также патенты, полезные модели, сертифицированные образцы софта и т.п.

В России с 1 августа будет введен новый порядок защиты докторской диссертации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Список публикаций к работе соискателя будет расширен за счет статей, индексированных в международных базах данных Web of Science и Scopus, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI). Также к публикациям теперь приравнены «патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем».

«Новый формат позволит ученым, которые ориентированы на практические исследования и активно публикуются в научных журналах, сконцентрироваться на этой работе, а результаты использовать для получения докторской степени», — говорится в пояснении на сайте правительства.

Также в постановлении перечислены необходимые лимиты таких публикаций. Например, при соискании звания доктора наук потребуется:

  • У тех, кто занимается естественными, техническими, медико-биологическими и аграрными науками, должно быть не менее 30 таких работ за последние десять лет;
  • У тех, кто специализируются в области гуманитарных, экономических и общественных наук, должно быть не менее 50.

Такая диссертация может быть оформлена в виде доклада-обзора. А научные советы теперь смогут проводить заседания онлайн на постоянной основе. Ранее такой формат был введен на время пандемии. Это значительно упростит организацию и сам процесс аттестации, указывается в сообщении правительства.

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

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«Постановлением также внесены изменения в положение о Высшей аттестационной комиссии (ВАК). В частности, закрепляются полномочия Минобрнауки по утверждению положения об экспертных советах ВАК, включая требования к кандидатам и порядку их формирования», — указано в релизе.

Новая практика присуждения ученых степеней позволит «разгрузить экспертную систему» и обеспечить прозрачность процедур аттестации. Сейчас степень доктора наук присуждается по итогам публичной защиты диссертации. У соискателя должна быть степень кандидата наук.

Разрешить защиту в виде научного доклада-обзора научных публикаций предлагала ВАК в конце 2019 года.

Глава ВАК Владимир Филиппов в интервью «Парламентской газете» пояснил, что сейчас для защиты докторской диссертации как правило представляются объемные тексты, «хотя у каждого ученого при этом есть масса публикаций, уже подтверждающих его знания». «Кроме того, существует мировой опыт, когда человек, выходя на защиту PhD — ученой степени, которая присуждается в Америке и ряде европейских стран и является последней ступенью образования, пишет короткий автореферат как обзор своих работ, а в качестве текста прикладывает пять-десять таких работ», — отметил Филиппов.

Автор
Мария Лисицына
докторская степень ВАК постановление правительства РФ
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