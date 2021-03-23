В России введут новый порядок защиты диссертаций

Соискателям степеней кандидата и доктора наук разрешат представлять в качестве публикаций те, что зафиксированы в международных базах научных данных, а также патенты, полезные модели, сертифицированные образцы софта и т.п.

В России с 1 августа будет введен новый порядок защиты докторской диссертации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Список публикаций к работе соискателя будет расширен за счет статей, индексированных в международных базах данных Web of Science и Scopus, а также в научных изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных Russian Science Citation Index (RSCI). Также к публикациям теперь приравнены «патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, свидетельства о государственной регистрации программ для электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных микросхем».

«Новый формат позволит ученым, которые ориентированы на практические исследования и активно публикуются в научных журналах, сконцентрироваться на этой работе, а результаты использовать для получения докторской степени», — говорится в пояснении на сайте правительства.

Также в постановлении перечислены необходимые лимиты таких публикаций. Например, при соискании звания доктора наук потребуется: